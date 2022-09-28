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Erzurum Ticaret Borsası

28.09.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 123,29 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG89,00137,00123,29HTSKuru SoğanKG5,009,005,01HTSPatatesKG5,008,507,86HTSKuru FasulyeAdet41,0041,0041,00HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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