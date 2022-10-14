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Erzurum Ticaret Borsası

14.10.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 134,75 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG134,00138,60134,75HTSKuru fasulyeKG34,0034,0034,00HTSSüzme balKG80,0080,0080,00HMSİnek sütüKG4,507,005,31HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

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