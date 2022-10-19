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Erzurum Ticaret Borsası

19.10.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 127,45 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CÜNSİBİRİNEN AZFİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt büyükbaşKg125,00150,00127,45HTSNohutKg37,5037,5037,50HTSPirinçKg27,5027,5027,50HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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