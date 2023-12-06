Erzurum'da 17 yıl önceki cinayetle ilgili yeniden yargılanan 2 sanığa müebbet hapis cezası

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Göktürk ile Necmi Acar, taraf avukatları ile Recep Akpınar'ın yakınları katıldı.

Müşteki avukatı Esma Kahveci, sanıkların haksız takdir indirimi almak için kovuşturma aşamasında ifadelerini değiştirdiklerini belirterek, "Sanık Necmi olay günü akşam Erzurum'a geldiğini iddia ediyor ama baz istasyonu verilerine göre olay gecesi ve sabahında olay yerinde sinyal alındığı tespit edildi." dedi.

Sanık Göktürk, savunmasında, olayın tasarlayarak öldürme olmadığını öne sürerek, "Ben olmasaydım bu durum ortaya çıkmayacaktı. Pişman olduğum için buraya geldim." ifadelerini kullandı.

Sanık Acar ise olayın alacak meselesi yüzünden meydana geldiğini anlatarak, "Silahı benim arabaya koyduğum söyleniyor. Ben koymuş olsaydım Mehmet arkada oturuyordu, silahı hiç mi görmedi." diye konuştu.

Sanık Acar'ın avukatı Ümit Teymuroğlu da Akpınar ile Göktürk arasında borç ilişkisinden kaynaklı husumet olduğunu aktararak, "Sanık Mehmet, maktul öldürüldükten sonra soy ismini değiştiriyor, hastanede tedavi görüyor. Bu durum olayı Mehmet'in yaptığını gösteriyor." dedi.

Son sözleri sorulan Acar, "Mehmet'in benden korktuğu ve tehdit ettiğim iddiası yalandır. Tehdit etsem olaydan birkaç gün sonra Rize'ye benimle nasıl geldi. Beraatımı talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık Göktürk de pişman olduğunu ifade etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Göktürk ile Necmi Acar'ı "Tasarlayarak kasten adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırdı.

Sanıklar hakkında takdir indirimi uygulayarak müebbet hapisle cezalandıran mahkeme heyeti, hükümle sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Akpınar'dan haber alınamadığı ihbarı üzerine öncelikle kayıp şahıs olarak işlem görmeye başlandığı, mağdur, müşteki ve tanık beyanlarına başvurulduğu, herhangi bir sonuca ulaşılamadığı, tarafların HTS kayıtlarının çıkarıldığı belirtildi.

İddianamede, sanıkların Akpınar'ın kaybolmasıyla ilişkilerinin olabileceği değerlendirilerek ifadelerinin alındığı, "Kasten öldürme" suçundan 24 Aralık 2010 ila 7 Ocak 2011 arasında sanıklar için teknik takip yapıldığı, herhangi bir suç unsuru elde edilemediği, bu nedenle 12 Ağustos 2011'de sanıklar hakkında ek takipsizlik kararı verildiği ve daimi arama kararı yazılarak dosyanın zaman aşımı bürosuna gönderildiği kaydedildi.

Dosyanın iyi değerlendirilmediği, bazı kayıtlar ile Akpınar'ın kaybolduğu akşam yaptığı görüşmelerin gözden kaçtığı ve değerlendirmeye alınmadığının fark edildiği belirtilen iddianamede, dosyanın yeniden soruşturmaya alındığı, yeniden delil elde edilebilmesi amacıyla teknik takip yapma ihtiyacı duyulduğu, sanıkların dinlenmeye başlandığı, "dosyanın soğuması" için 2 ay beklendiği ifade edildi.

İddianamede, yeniden gözaltına alınan sanıkların Akpınar'ı öldürdüklerini ikrar ettikleri, kazı sonucu elde edilen delillerde yapılan incelemeler sonucu cesedin Akpınar'a ait olduğu, kafa kemiklerinin incelenmesinde Akpınar'ın ölümünün silahla başına ateş edilmesi sonucu gerçekleştiği aktarıldı.

Sanıkların Akpınar'a borçlarının olduğu ve parayı ödeyecek ekonomik güçlerinin olmaması nedeniyle olaydan 3-4 gün önce Akpınar'ı öldürme konusunda fikir birliğine vardıkları ve öldürme konusunda plan kurdukları ifade edilen iddianamede, sanıklar Mehmet Göktürk ve Necmi Acar'ın "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan ve faili meçhul olayların aydınlatılması ile kayıp şahısların bulunmasına yönelik çalışma yapan özel ekip, Aşkale'de 17 yıl önce işlenen cinayeti çözmüş, olayla ilgili Mehmet Göktürk'ü Aydın'da, Necmi Acar'ı ise Erzurum'da gözaltına almıştı.

Sanıklar 18 Mayıs 2022'de tutuklanmış, 5 kişi hakkında ise ek takipsizlik kararı verilmişti.

