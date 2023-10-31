YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum'da adliyede çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 9 kişi gözaltına alındı

Erzurum'da adliyede çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 9 kişi gözaltına alındı

31.10.2023 14:27 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da adliyede çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 9 kişi gözaltına alındı.

Kentte nisan ayında Mustafa Dalga'nın bıçakla öldürülmesi olayıyla ilgili sanık M.A.Y.Ç'nin yargılandığı davanın duruşması sonrası, adliyede iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan maktulün babası M. Dalga, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tutuklu sanığın babası S.Ç'nin de aralarında bulunduğu kavgaya karışan 9 şüpheli gözaltına alındı.

Olayın ardından bölgeye gelen çok sayıda polis ekibi, adliye çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan yaralanan Dalga'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
673 gram uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı673 gram uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Alucra’daki arı ölümleri inceleniyorAlucra’daki arı ölümleri inceleniyor
Muğla'da makilik ve tarımsal alanda çıkan yangın kontrol altına alındıMuğla'da makilik ve tarımsal alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Erzurum kavga Adliye yaralı

Erzurum Namaz Vakitleri 31 Ekim Salı

İmsak
05:11
Sabah
06:35
Öğle
12:04
İkindi
14:55
Akşam
17:22
Yatsı
18:41

Erzurum Nöbetçi Eczaneler31 Ekim Salı

Kongre eczanesi
Yakutiye
Yeni araştirma eczanesi
Palandoken
Murat eczanesi
Horasan
Oltu eczanesi
Oltu
Derman eczanesi
Karayazi
Yeni burçak eczanesi
Ispir
Merkez resuloğullari eczanesi
Karacoban
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dudaklarına yapıştırıcı sürüp kocasını öptü! Öylece kaldılar

Dudaklarına yapıştırıcı sürüp kocasını öptü! Öylece kaldılar

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

16 yaşındaki öğrencisine uygunsuz fotoğraflarını gönderdi

16 yaşındaki öğrencisine uygunsuz fotoğraflarını gönderdi

Evlilik teklifinde kayınvalide rolü çaldı! Romantizmi engelledi

Evlilik teklifinde kayınvalide rolü çaldı! Romantizmi engelledi

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.