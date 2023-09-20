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Erzurum'da "Ahilik Haftası" şet kuşatma töreniyle kutlandı

20.09.2023 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince "Ahilik Haftası" dolayısıyla şet kuşatma töreni düzenlendi.

Yakutiye Kent Meydanı'ndaki törende, Erzurum Büyükşehir Belediyesi mehteran ve halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ahiliğin binlerce yıllık gelenekten geldiğini, çok önemli, değerli olduğunu söyledi.

Büyük millet olmanın yolunun müesses nizamlar kurabilmekten geçtiğini söyleyen Çiftçi, "Ahilik teşkilatı Türkiye Selçuklu Devleti'nin son dönemleriyle Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi arasında güçlenen esnaf ve zanaat teşkilatıdır." dedi.

Ahilik geleneğinde öğretilerin üç temel üzerine inşa edildiğini ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"İyi insan olmak, iyi bir Müslüman olmak ve iyi bir usta olmak. İyi bir insan olmak evrensel ahlak kurallarını hayata geçirmekle olur. İyi bir Müslüman olmak, İslam ahlak ve faziletini toplum hayatına uygulamakla mümkündür. İyi bir usta olmak, mesleğin tüm inceliklerine vakıf olmakla mümkün olur. Bu üç özelliği üzerinde barındıran kişi ise mükemmel bir karaktere sahip olur. İnsan, ahlak ve üretim merkezli bir toplum hedefi olan ahi teşkilatı, medeniyetimizin dünyaya armağan ettiği örnek bir teşkilat mirasıdır."

"DOĞRULUĞU VE DÜRÜSTLÜĞÜ YAYMAK TEMEL İLKESİDİR"

AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz de ahiliğin vicdan, ahlak ve adalet anlayışını ön planda tutan bir esnaf teşkilatı olduğunu belirterek, "Ahi şeriat, tarikat ve marifet alanında bilgi sahibi ve onların aynı zamanda iyi bir uygulayıcısıdır. Doğruluğu ve dürüstlüğü yaymak temel ilkesidir. Ticari hayatta huzur ve uzlaşıyı sağlamak, devletin menfaatlerini korumak ve bu arada da uygun esnaf yetiştirmektir." ifadelerini kullandı.

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat da ahiliğin medeniyetin en değerli hazinelerinden olduğunu işaret ederek, ahilik geleneğinin önemine vurgu yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibinin şet kuşatma oyununun sahnelendiği programda "yılın ahisi" seçilen 74 yaşındaki terzi Sebahattin Sarıkaya, "yılın kalfası" olan motor tamircisi Mustafa Ozman ve "yılın çırağı" seçilen kuaför Muhammet Turgut'a protokol üyelerince plaket takdim edildi.

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