Erzurum'da altı gün önce sele kapılan işçiyi arama çalışmaları sürüyor

Erzurum'un İspir ilçesinde, altı gün önce tünelde sele kapılarak kaybolan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Çamlıkaya Mahallesi'nde altı gün önce akşam saatlerinde etkili olan ve sele dönüşen sağanakta, bölgede yapımı devam eden Hidroelektrik Santrali (HES) tünelinde çalışırken sele kapılan Mustafa Aksöyek'i (39) bulmak için jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, 7/24 esasına göre arama çalışması yapıyor.

AFAD'a bağlı dalgıçlar, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve belediyelere ait iş makinelerinin de destek verdiği çalışmalarda, 4 metre yükseklik ve 400 metre uzunluğundaki tünelin içinde biriken su, balçık ve moloz yığınlarının büyük bir bölümü tahliye edildi.

Bölgede 2 grup halinde görev yapan ekipler, tünelden çıkarılan çamur birikintilerini büyük titizlikle kontrol ederek dışarı döküyor.

Gece boyunca yapılan çalışmalarda, tünelde yaklaşık 20 metrelik alandaki balçık ve su temizlendi.

