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Erzurum'da çalıştığı iş yerinden "kadın kıyafeti" ile hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

09.05.2023 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde çalıştığı iş yerine kadın kıyafetleriyle girip hırsızlık yapan zanlı, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa Mahallesi'ndeki bir tatlı imalathanesindeki kasa hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, başörtüsü takıp kadın kıyafeti giyen şüphelinin imalathanede çalışan F.A. olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınan zanlının iş yerinden çaldığı ve içinde 18 bin lira olduğu belirlenen para kasası ise gömüldüğü yerden çıkarılarak sahibine teslim edildi.

İş yerinden kadın kıyafetiyle hırsızlık yapma anı güvenlik kamerasına da yansıyan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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polis Erzurum hırsızlık

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