Erzurum'da çalıştığı iş yerinden "kadın kıyafeti" ile hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa Mahallesi'ndeki bir tatlı imalathanesindeki kasa hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, başörtüsü takıp kadın kıyafeti giyen şüphelinin imalathanede çalışan F.A. olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınan zanlının iş yerinden çaldığı ve içinde 18 bin lira olduğu belirlenen para kasası ise gömüldüğü yerden çıkarılarak sahibine teslim edildi.

İş yerinden kadın kıyafetiyle hırsızlık yapma anı güvenlik kamerasına da yansıyan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

