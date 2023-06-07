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Erzurum'da "Evde ayır, bize getir" uygulamasıyla tonlarca atığın geri dönüşümü sağlandı

07.06.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da "Sıfır Atık Belgeli" Yakutiye Belediyesince geçen yıl başlatılan "Evde ayır, bize getir" uygulamasıyla, kağıt, plastik, metal, ilaç, yağ, pil, lastik ve tekstil malzemelerinden oluşan tonlarca atığın geri dönüşümü sağlandı.

Yakutiye Belediyesince "5-9 Haziran Türkiye Çevre Haftası" kapsamında, Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde "Evde ayır, bize getir" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında, Raif Azak İmam Hatip Ortaokulu ve Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler evlerinden topladıkları atık malzemeleri tesise getirdi. Yakutiye Belediyesinin maskotları "Yakutcan" ve "Mırmır", etkinliğe katılan çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye Belediyeler Birliğince 2020'de düzenlenen "Sıfır Atık Fikir Proje" yarışmasında "Atık Azaltımı’" dalında aldıkları birincilik ödülünün, sıfır atık noktasında yapmış oldukları çalışmaları taçlandırdığını söyledi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise "Sıfır Atık Belgeli Belediye" unvanını aldıklarına dikkati çeken Uçar, "Bu çerçevede gençlerimizi, çocuklarımızı ve vatandaşlarımızı bu konuda eğitmek farkındalık oluşturmak ve sıfır atık gönüllüsü olmaya davet etmek en birinci vazifemiz. Bunun dışında 1. Sınıf Atık getirme Merkezinin açılması, 1 kompost ünitesi, 24 Mobil Atık Getirme Merkezi, 150 geri dönüşüm kumbarası, 250 tekstil atığı toplama kutusu, 2 atık toplama aracı ve 50 atık ilaç toplama kutusu ile şehrimizde sıfır atık noktasında hizmetlerimizi fiziki olarak yürütmekteyiz." dedi.

İlçede yer alan hastane, üniversite, kamu kurum ve kuruluşları, ilk ve orta dereceli okullar, banka şubeleri ve vatandaşların ayrı ayrı biriktirdikleri 14 türü atık yönetim planına dahil edildiğini dile getiren Uçar, şunları kaydetti:

"Yakutiye Belediyesi olarak geçen yıl bu tarihlerde açılışını yaptığımız bu tesiste toplanarak geri dönüşüme kazandırmış olduğumuz 60 ton atık kağıt, 12 ton plastik, 9 ton metal, 2 ton atık ilaç, 3000 litre atık yağ, 1 ton atık pil, 11 ton ömrünü tamamlamış lastik,1 ton elektronik eşya ve 10 tonun üzerinde tekstil atığı bu tesisimizde toplayarak bertaraf tesislerine gönderip geri dönüşümünü sağlamış olduk."

Atatürk Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Zeynep Ceylan da radikal iklim değişikliklerinin pek çok global problemin kaynağı olduğunu belirterek, çölleşme, kuraklık, seller, orman yangınları, ozon tabakasındaki incelmeler ve buzulların erimesini buna örnek gösterdi.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Elif Doğan ise geri dönüşümün önemine değinerek, herkesi bu seferberliğe katılmaya davet etti.

Öğrencilerin getirdikleri atık malzemeleri geri dönüşüm kutularına atmasıyla sona eren etkinlikte, çocuklara elma ikramında bulunuldu.

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