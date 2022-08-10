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Erzurum'da evlerinin önünde oturan 3 kişi silahlı saldırıda yaralandı

10.08.2022 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da evlerinin önünde oturan 3 kişi silahlı saldırıda yaralandı

Erzurum'da evlerinin önünde oturan 3 kişi silahlı saldırıda yaralandı

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde evlerinin önünde oturan vatandaşlara silahla ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Hacı Mirza Sokak'ta, evlerinin önünde aileleriyle oturan kişilere kimliği belirlenemeyen şüphelilerce silahla ateş açıldı.

Olayda Emrah Z, Abbas Z. ve Serkan Z. vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda hafif yaralanan 3 kişi ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Saldırıya karışan ve ara sokaklarda izlerini kaybettiren şüphelilerin yakalanması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Erzurum'da evlerinin önünde oturan 3 kişi silahlı saldırıda yaralandı

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Selimiye Eczanesi
Palandoken
Yeni Arastırma Eczanesi
Palandoken
Bahar Eczanesi
Yakutiye
Nil Eczanesi
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