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Erzurum'da Gazze için kurulan hayır çarşısı, desteklerle sürüyor

08.11.2023 14:15 | Son Güncelleme:
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Erzurum Sivil Toplum Platformu öncülüğünde İsrail'in saldırdığı Gazze'ye yardım için oluşturulan hayır çarşısı, halkın desteğiyle devam ediyor.

Havuzbaşı Kent Meydanı'nda 55 sivil toplum kuruluşu ve esnafların destekleri ile kurulan hayır çarşısında, kadınların evlerinde yaptıkları yiyecekler ve getirilen kıyafetler satışa sunuluyor.

Alanda oluşturulan yemek bölümünde, çarşıdan aldıkları yiyecekleri yiyen vatandaşlar ayrıca Gazze'deki dramı yansıtan fotoğraf karelerinin olduğu sergiyi de gezebiliyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Erzurum Şube Başkanı Ömer Onay, AA muhabirine, kentteki sivil toplum kuruluşlarının ortak kararı ile hayır çarşısının oluşturulduğunu belirtti.

Onay, "Gazze'deki kardeşlerimiz çok ciddi sıkıntı içindeler. İşgalci İsrail, her gün bombalıyor. Binlerce kardeşimiz hayatını kaybetti, yüzbinlerce yaralı var. O kardeşlerimize destek olabilmek adına buradan çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Çarşıda görevli Tamer Kasapoğlu, "Karınca kararınca elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Gönüllülerden Alparslan Tarih ise pazar günü sona erecek çarşının gelirlerinin tamamının Gazze'ye gönderileceğini belirtti.

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