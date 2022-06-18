Erzurum'da "İspir Kent ve Sanat Müzesi" hizmete girdi

İspir ilçesinde düzenlenen 4. Çoruh Plastik Sanatlar Çalıştayı kapsamında İspir Kent ve Sanat Müzesi açıldı.

İlçe belediyesine ait daha önce hizmete giren kent müzesindeki etkinlikte, 30 resim tablosu ve 3 ahşap heykelle müzedeki toplam eser sayısı 143 oldu.

Açılışta konuşan İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, ilçenin önemli bir tarihe ve doğaya sahip olduğunu söyledi.

Anadolu'da bin yıllık panayırların ilçede yapıldığını belirten Coşkun, şunları kaydetti:

"İlçemizde turizmi canlı kılmak ve çeşitlendirmek adına kent ve sanat müzesi kurmayı planlayarak hayata geçiriyoruz. İstiyoruz ki Türk tarihinin bu kadim coğrafyası yine Türk aydınlanmasının öncüsü olmayı sürdürsün. Bu vesileyle ihalesi yapılan İspir Millet Bahçesi'nde yaklaşık 800 metre kare kapalı alanı Cumhuriyetimizin 100. yılında İspir Kent ve Sanat Müzesine tahsis etmiş olacağız."

Çalıştayın sanat yönetmeni Ümit Yaşar Gözüm ise müzenin önemine değinerek, "Bu müze insanımızı kültürü özümseme, değer üretme merkezi olarak selamlayacak. Çağdaş ve etnografik müzelerin çoğalması büyük bir zenginliktir. Bir ilçenin hem entellektüel insan birikimi hem de toplumsal gelişmeye sahip olması büyük bir şanstır." diye konuştu.

Açılış törenine İspir Kaymakamı Murat Acar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

