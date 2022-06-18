YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum'da "İspir Kent ve Sanat Müzesi" hizmete girdi

Erzurum'da "İspir Kent ve Sanat Müzesi" hizmete girdi

18.06.2022 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da "İspir Kent ve Sanat Müzesi" hizmete girdi

İspir ilçesinde düzenlenen 4. Çoruh Plastik Sanatlar Çalıştayı kapsamında İspir Kent ve Sanat Müzesi açıldı.

İlçe belediyesine ait daha önce hizmete giren kent müzesindeki etkinlikte, 30 resim tablosu ve 3 ahşap heykelle müzedeki toplam eser sayısı 143 oldu.

Açılışta konuşan İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, ilçenin önemli bir tarihe ve doğaya sahip olduğunu söyledi.

Anadolu'da bin yıllık panayırların ilçede yapıldığını belirten Coşkun, şunları kaydetti:

"İlçemizde turizmi canlı kılmak ve çeşitlendirmek adına kent ve sanat müzesi kurmayı planlayarak hayata geçiriyoruz. İstiyoruz ki Türk tarihinin bu kadim coğrafyası yine Türk aydınlanmasının öncüsü olmayı sürdürsün. Bu vesileyle ihalesi yapılan İspir Millet Bahçesi'nde yaklaşık 800 metre kare kapalı alanı Cumhuriyetimizin 100. yılında İspir Kent ve Sanat Müzesine tahsis etmiş olacağız."

Çalıştayın sanat yönetmeni Ümit Yaşar Gözüm ise müzenin önemine değinerek, "Bu müze insanımızı kültürü özümseme, değer üretme merkezi olarak selamlayacak. Çağdaş ve etnografik müzelerin çoğalması büyük bir zenginliktir. Bir ilçenin hem entellektüel insan birikimi hem de toplumsal gelişmeye sahip olması büyük bir şanstır." diye konuştu.

Açılış törenine İspir Kaymakamı Murat Acar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Terör örgütü PKK'nın üç yıl önce katlettiği amca ve yeğeni mezarları başında anıldıTerör örgütü PKK'nın üç yıl önce katlettiği amca ve yeğeni mezarları başında anıldı
Diyarbakır'da 31 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladıDiyarbakır'da 31 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı
Kastamonu'da ihbara giden jandarmaya öğrencilerden sürprizKastamonu'da ihbara giden jandarmaya öğrencilerden sürpriz

Erzurum Namaz Vakitleri 18 Haziran Cumartesi

İmsak
02:43
Sabah
04:39
Öğle
12:21
İkindi
16:18
Akşam
19:53
Yatsı
21:40

Erzurum Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Cumartesi

Sefa Eczanesi
Palandoken
Ceviz Eczanesi
Yakutiye
Ertuğrul Gazı Eczanesi
Palandoken
Çamlıca Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan fırladı

Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan fırladı

Sinirlerinizi kontrol altında tutamıyorsanız...

Sinirlerinizi kontrol altında tutamıyorsanız...

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Görüntüsü sinir bozucu olabilir! Yanlış yaparsanız başınız belada

Görüntüsü sinir bozucu olabilir! Yanlış yaparsanız başınız belada

Badem sütü, donmuş meyve, keten tohumu ve PLASENTA!

Badem sütü, donmuş meyve, keten tohumu ve PLASENTA!

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.