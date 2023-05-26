YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum'da lise öğrencileri, depremde etkilenen okullar için sahne aldı

Erzurum'da lise öğrencileri, depremde etkilenen okullar için sahne aldı

26.05.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da lise öğrencileri, depremde etkilenen okullara yardım toplamak amacıyla tiyatro oyunu sergiledi.

Erzurum'da lise öğrencileri, depremde etkilenen okullar için sahne aldı

Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde "Çevreye Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi" çerçevesinde Aziziye Kaymakamlığı Adnan Menderes Anadolu Lisesi Tiyatro Kulübü öğrencileri, Malatya'daki okullar için sahneye çıktı.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gösteri Sanatları Merkezi Konferans Salonu'nda sahnelenen, Anton Çehov'un yazdığı, İsmail Demir'in yönettiği "Vanya Dayı" adlı oyun sahnelendi.

Lise Müdürü Ayhan Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyundan ele edilen gelirin Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Hanımın Çiftliği 100. Yıl Atatürk İlkokulu ve Ortaokuluna bağışlanacağını söyledi.

Kendi okullarıyla eşleştirilen iki kardeş okula yardım için harekete geçtiklerini ve velilerle toplantı düzenleyerek yardım topladıklarını ifade eden Yanık, "Öğrencilerimizden ve velilerimizden ayni yardım topladık. Bu yeterli olmayınca Değerler Kulübümüzle bu işi daha nasıl zenginleştirebiliriz diye çalışma başlatarak esnaftan ve iş adamlarından yardım topladık. Topladığımız bağışlar yetersiz olunca Tiyatro Kulübü'nün 5 Mayıs'ta oynadığı oyunu güncelleyerek tekrardan sahneye aldık." dedi.

Yardımlar ve tiyatro oyunundan 20 bin lira topladıklarını ifade eden Yanık, şöyle konuştu:

"Buradan elde ettiğimiz gelirler oradaki çocuklarımızın ihtiyaçları içindir. Tabii ilerleyen zamanlarda önümüzdeki eğitim öğretim yılında inşallah bunu daha da zenginleştireceğiz. Elbette bu süreci sürdüreceğiz ama o çocuklara yardım etmenin yanı sıra kendi öğrencilerimize milli, manevi ve kültürel değerlerimizi aktarmak, onların yaşam biçimi haline dönüşmesini sağlamak, çocuklarımıza bu duyarlılığı oluşturmak ve bu empatiyi kurabilmek adına böyle bir çalışma yaptık. Özellikle tiyatro kulübündeki çocuklarımız çok katkılı ve çok özgüvenli çalıştı. Çocuklarımız burada bir sorumluluk kazandı."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum'da yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybettiErzurum'da yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti
Masal değil gerçek, Yalçınkaya çiftinin inadı ölünce bile devam ettiMasal değil gerçek, Yalçınkaya çiftinin inadı ölünce bile devam etti
Bandırma’ya Büyükşehir Hizmet Binası hizmete girdiBandırma’ya Büyükşehir Hizmet Binası hizmete girdi
Anahtar Kelimeler:
Tiyatro Erzurum Oyun okul bağış

Erzurum Namaz Vakitleri 26 Mayıs Cuma

İmsak
02:56
Sabah
04:45
Öğle
12:17
İkindi
16:12
Akşam
19:39
Yatsı
21:19

Erzurum Nöbetçi Eczaneler26 Mayıs Cuma

Derya eczanesi
Oltu
Derman eczanesi
Karayazi
Özlem eczanesi
Tekman
Öznur eczanesi
Aziziye
Merkez resuloğullari eczanesi
Karacoban
Hinis eczanesi
Hinis
Kale eczanesi
Pasinler
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Doğum günü sürprizi dehşet saçtı! Gönderilen çikolataları yedi ve...

Doğum günü sürprizi dehşet saçtı! Gönderilen çikolataları yedi ve...

Sevgilisiyle öpüşen eşini görünce sinirlerine hakim olamadı

Sevgilisiyle öpüşen eşini görünce sinirlerine hakim olamadı

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

15 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ifşa edildi! Meğerse tek değilmiş...

15 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ifşa edildi! Meğerse tek değilmiş...

Ünlü oyuncunun cansız bedeni yerin altındaki sandıktan çıktı

Ünlü oyuncunun cansız bedeni yerin altındaki sandıktan çıktı

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.