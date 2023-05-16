YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum'da seçim sonuçlarına itiraz edildi

Erzurum'da seçim sonuçlarına itiraz edildi

16.05.2023 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'un Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerinde seçim sonuçlarına itirazda bulunuldu.

İYİ Parti temsilcileri, ilçe seçim kuruluna başvurarak Yakutiye'deki 3 bin 969 seçmenin oy kullandığı 12 sandık için 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarına itiraz etti.

Parti temsilcilerinin ayrıca Palandöken ve Aziziye ilçelerinde de bazı sandıklarda milletvekili seçim sonuçlarına itirazda bulunduğu bildirildi.

Müşahitlerin sandık başında not aldıkları oy sayılarının, tutanaktaki rakamlarla uyuşmadığı gerekçesiyle yapılan itiraz, ilçe seçim kurullarınca değerlendirilerek karara bağlanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aylardır Diyarbakır’da olan gezgin arıcı 2,5 ton rekolte bekliyorAylardır Diyarbakır’da olan gezgin arıcı 2,5 ton rekolte bekliyor
Niğde'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandıNiğde'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Antalya'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın seralara sıçradıAntalya'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın seralara sıçradı
Anahtar Kelimeler:
seçim Milletvekili Erzurum Yakutiye İYİ Parti

Erzurum Namaz Vakitleri 16 Mayıs Salı

İmsak
03:09
Sabah
04:53
Öğle
12:16
İkindi
16:10
Akşam
19:30
Yatsı
21:06

Erzurum Nöbetçi Eczaneler16 Mayıs Salı

Kafkas eczanesi
Horasan
Çagri eczanesi
Oltu
Derman eczanesi
Karayazi
Tekman eczanesi
Tekman
Yeni burçak eczanesi
Ispir
Kale eczanesi
Pasinler
Aşkale eczanesi
Askale
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?

Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.