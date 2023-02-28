YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum'da tedaviye alınan depremzedeler kurtuluş anlarını anlattı

Erzurum'da tedaviye alınan depremzedeler kurtuluş anlarını anlattı

28.02.2023 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yakınlarını kaybeden ve Erzurum Şehir Hastanesinde tedaviye alınan depremzedeler, afetten kurtuluş anlarını anlattı.

Depreme Hatay'ın İskenderun ilçesi Akbağlar semtindeki Veliaslan Apartmanı'nda yakalanarak yaralanan Emine Boyraz, AA muhabirine, gece şiddetli sarsıntıyla uyandıklarını söyledi.

Duvarların çatladığını ifade eden Boyraz, "Yerdeki parkeler patladı, o hengameyle kendimizi dışarı atmaya çalıştık. Evin kapıları açılmadı. Komşular kapımızı vurarak açtı. Bina yıkıldı, oturacak halde değildi. Binadan dışarı çıkanlar kurtuldu. Biz birinci kattaydık. Komşular önce beni sonra eşimi çıkardı. Şiddetli yağmur vardı. Dışarıda nereye gideceğimizi bilemiyorduk, tanımadık insanların arabalarında bir süre kaldık." dedi.

Depremde birçok yakınını kaybettiğini anlatan Boyraz, "Eşim (Aytekin) 78 yaşındaydı, pek bir şeyi yoktu. Deprem korkusundan panik mi yaptı, ne olduysa eşimi depremden sonra kaybettim. Belim incinmiş, kırıklar var sanırım." diye konuştu.

"DUVARLAR SÜNGER GİBİ OLDU"

Malatya'da depremlere yakalanan 3 çocuk annesi Erzurumlu Halime Özçelik (55) ise deprem gecesi Recep ayı dolayısıyla oruç tutmak için sahura kalktığını dile getirdi.

Yatağın kenarında otururken sarsıntı hissettiğini belirten Özçelik, şunları söyledi:

"Deprem geçer diye evdekileri hemen kaldırmak istemedim. Birden duvarlar sünger gibi oldu. Bağırarak kelimeişehadet getirince eşim kalp çarpıntım sandı, deprem olduğunu söyleyip çocukların odasına gittik. Yatağın kenarına tutunmuş ağlayan kızıma 'şehadet getir' dedim. Sonra hemen montları alıp dışarı çıkarken merdivenler yıkılıyordu. Bina tamamen yıkılmadı ama iç duvarları yıkılmıştı."

İkinci depreme sığındıkları okulda yakalandıklarını ifade eden Özçelik, o anları ve çevredekilerin ağlayışlarını unutamadığını söyledi.

Özçelik, "Depremde eşimin dayı kızlarını ve diğer aile yakınlarımızı kaybettik." dedi.

Depremzede Cevdet Özçelik de deprem anında ayakta durmakta dahi güçlük çektiklerini ve yıkılan merdiven ile duvarlar arasında dışarı çıktıklarını anlatarak, "Sonra Erzurum'a geldik. Erzurum halkı çok iyi, Umudum Mahallesi'nden birisi dayalı döşeli evini bize vermek istedi. Allah razı olsun." diye konuştu.

Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör, sağlıkçılar olarak depremzede vatandaşların yaralarını sarmaya çalıştıklarını belirterek, hastalara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık eksi 17 dereceyle Ardahan'da ölçüldüDoğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık eksi 17 dereceyle Ardahan'da ölçüldü
Öğretmenler depremzede çocuklara önce hediye verdi, sonra oyunlar oynadıÖğretmenler depremzede çocuklara önce hediye verdi, sonra oyunlar oynadı
Adıyaman'daki bazı tarihi yapılarda deprem nedeniyle hasar oluştuAdıyaman'daki bazı tarihi yapılarda deprem nedeniyle hasar oluştu
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Şehir hastanesi erzurum şehir hastanesi

Erzurum Namaz Vakitleri 28 Şubat Salı

İmsak
05:21
Sabah
06:44
Öğle
12:33
İkindi
15:39
Akşam
18:12
Yatsı
19:29

Erzurum Nöbetçi Eczaneler28 Şubat Salı

Huzur Eczanesi
Palandoken
Erenler Eczanesi
Yakutiye
Cengiz Eczanesi
Yakutiye
Yayla Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.