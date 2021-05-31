Erzurum'da vatandaşlara Kovid-19 aşısı uygulanmasına hız verildi

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında aşı çalışmalarına hız verdiklerini bildirdi.
Bedir, İl Sağlık Müdürlüğünün resmi ve sosyal medya hesaplarından "KollarıSıvıyoruz" etiketiyle paylaştığı videoda, Kovid-19 ile mücadele çerçevesinde yaptıkları aşılama çalışmalarına yönelik bilgiler verdi.
Paylaşımında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatı doğrultusunda çalışmalarına hız verdiklerine işaret eden Bedir, şu ifadeleri kullandı:
"Kovid-19 vaka sayılarının azaldığı dadaşlar diyarı Erzurum'da eski normal hayatımıza dönebilmek amacıyla Bakanlığımızın belirlediği yaş ve risk grubundaki vatandaşların aşılanması için kolları sıvadık ve çalışmalara başladık."
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