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Erzurum'da vatandaşlara Kovid-19 aşısı uygulanmasına hız verildi

31.05.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da vatandaşlara Kovid-19 aşısı uygulanmasına hız verildi

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında aşı çalışmalarına hız verdiklerini bildirdi.

Bedir, İl Sağlık Müdürlüğünün resmi ve sosyal medya hesaplarından "KollarıSıvıyoruz" etiketiyle paylaştığı videoda, Kovid-19 ile mücadele çerçevesinde yaptıkları aşılama çalışmalarına yönelik bilgiler verdi.

Paylaşımında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatı doğrultusunda çalışmalarına hız verdiklerine işaret eden Bedir, şu ifadeleri kullandı:

"Kovid-19 vaka sayılarının azaldığı dadaşlar diyarı Erzurum'da eski normal hayatımıza dönebilmek amacıyla Bakanlığımızın belirlediği yaş ve risk grubundaki vatandaşların aşılanması için kolları sıvadık ve çalışmalara başladık."

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