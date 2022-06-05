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Erzurum'da yaralı bulunan tilki yavrusu korumaya alındı

05.06.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da yaralı bulunan tilki yavrusu korumaya alındı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde yaralı bulunan tilki yavrusu tedavi ediliyor.

İlçede bir kömürlük deposunda bitkin ve yaralı halde olan tilki yavrusunu gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şubesi Müdürlüğüne bildirdi.

Vatandaşlarca Aşkale İlçe Tarım Müdürlüğüne götürülen tilki, DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından teslim alındı.

Doğa koruma görevlilerince bakıma alınıp biberonla beslenen tilki yavrusu, gerekli bakımlarının tamamlanmasının ardından Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine sevk edilecek.

- "Yavruların bulunduğu bölgede 1 gün süreyle gözlem yapılmalı"

Albayrak, AA muhabirine, tilki yavrusunun hafif şekilde gözünden yaralı ama genel sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

Doğada bulunan yavruların annesiz kalmasıyla doğal dengenin de bozulabildiğini belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Doğada tek başına bulunan yavru hayvanların annesinin öldüğünden emin olmadan bulunduğu yerden alınmaması ve doğadan koparılmaması gerekiyor. Yavruların bulunduğu bölgede 1 gün süreyle gözlem yapılmalı, annelerin gelmesi durumunda alınmamalıdır. Bazen anneler, beslenmek amacıyla yuvaların bulunduğu bölgelerden uzaklaşabiliyor."

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