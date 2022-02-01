Erzurum'da yolu kardan kapanan mahalledeki hasta için ekipler seferber oldu

Erzurum'un Pasinler ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mahalledeki hasta, karla mücadele ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçe merkezine 22 kilometre uzaklıktaki Çalıyazı Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Zeynep Araslı'nın rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Hastaya müdahale için harekete geçen ekipler, yolun kardan kapalı olması nedeniyle ilerleyemedi.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığından destek istenmesi üzerine harekete geçen karla mücadele ekipleri, yolları açarak sağlık ekiplerinin hızlı şekilde mahalleye ulaşmasını sağladı.

Sağlıkçıların müdahale ettiği Araslı ilçe hastanesinde tedavi altına alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kar temizleme araçlarımız şehir merkezi, kırsal ayrımı gözetmeksizin her zaman ve her koşulda hemşehrilerimizin hizmetinde. Bugün de Pasinler Çalıyazı Mahallemizdeki 70 yaşındaki Zeynep Araslı teyzemizin sağlık hizmetini en hızlı şekilde alabilmesi için ambulanslara yol açtık." ifadesini kullandı.

