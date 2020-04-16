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Erzurum'da zabıta ekiplerinden işletmelere sıkı Kovid-19 denetimi

ERZURUM HABERLERİ  | 16.04.2020 16:39 | Son Güncelleme

Erzurum'da zabıta ekiplerinden işletmelere sıkı Kovid-19 denetimi

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, marketler başta olmak üzere gıda ürünü satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Marketler ve gıda ürünü satışının yapıldığı işletmeleri denetleyen ekip, fiyatların yanı sıra sosyal mesafe kuralları ile maske ve eldiven kullanımını zorunlu kılan halleri de göz önünde bulunduruyor.

Ayrıca ekipler, 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altında olanların sokağa çıkmamaları için de sürekli anons yapıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecini kusursuz biçimde yönetmeye çalıştıklarını ve bu süreçte denetimleri de elden bırakmadıklarını belirtti.

Zabıta ekiplerinin şehrin dört bir yanında denetimde olduğunu ifade eden Sekmen, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz fiyat denetiminden, marketlerde sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulup uyulmadığına varıncaya kadar her detayı göz önünde bulunduruyor. Gıda imalathaneleri ve fırınlar, sürekli hijyen kontrolünden geçirilerek sağlık açısından yaşanması muhtemel problemlerin önüne geçiliyor."

Sekmen, zabıta ekiplerine teşekkür ederek söz konusu tedbir önlemleri dışında ekiplerin Belediyenin çağrı merkezine ulaşan talep ve ihbarları da anında değerlendirip gereğini yaptıklarını sözlerine ekledi.

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Erzurum koronavirüs Kovid-19 Mehmet Sekmen Zabıta Ekipleri

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