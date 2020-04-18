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Erzurum'daki hemşire anneden Kahramanmaraş'a polis destekli doğum günü sürprizi

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 18.04.2020 10:46 | Son Güncelleme

Erzurum'daki hemşire anneden Kahramanmaraş'a polis destekli doğum günü sürprizi

Erzurum'da görev yapan hemşire Zeliha Özdemir, Kahramanmaş'ta yaşayan 7 yaşındaki oğlunun doğum gününü polis ekiplerinin aracılığıyla kutladı.

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçen ay ataması yapılan hemşire Özdemir, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki görevi nedeniyle oğlu Kayra'nın doğum günü kutlamasına katılamadı.

7 yaşına girecek Kayra'nın polis ve askerlere olan düşkünlüğünü bilen annesi, İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçerek oğlunun doğum günü için yardım istedi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Yunus ekipleri, aldıkları pasta ile ailenin Akif İnan Mahallesi'ndeki evine giderek Kayra'ya sürpriz yaptı.

- "Sen sakın üzülme"

O anları görüntülü arama ile izleyen anne Zeliha Özdemir, gözyaşlarına hakim olamadı.

Telefondan oğluna seslenen Özdemir, "Ben koronavirüs bitince geleceğim inşallah oğlum. Ben de seni çok özledim ama burada kalmak zorundayım. Bunu biliyorsun ve beni anlıyorsun değil mi annecim? Geldiğimde kocaman öpeceğim. Sen sakın üzülme. Annen sizler için devlet ve vatanı için görevinin başında, bunu unutma." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Doğum Günü Hemşire Kahramanmaraş koronavirüs

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