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Erzurumlu servisçi şehit çocuklarını ücretsiz taşıyor

28.09.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurumlu servisçi şehit çocuklarını ücretsiz taşıyor

Erzurum'da 6 yıldır servisçilik yapan Yılmaz Özkan, minibüsüne yazdığı "Şehit çocuklarına servisimiz ücretsizdir. Bedelleri babaları tarafından ödenmiştir" yazısıyla şehit çocuklarına yıllardır ücretsiz servis hizmeti veriyor.

Emekli memur 58 yaşındaki Yılmaz Özkan, AA muhabirine, ülkede rahatça yaşayan her ferdin, şehitlere ve onun emanetlerine borçlu olduğunu söyledi.

Şehit ailelerine hizmet etmek için ücret almama uygulaması başlattığını dile getiren Özkan, şöyle konuştu:

"'Şehit çocuklarına servisimiz ücretsizdir. Bedelleri babaları tarafından ödenmiştir' diye bir yazı yazdık. Şu anda öğrencimiz yok ama geçtiğimiz yıllarda vardı. Şimdi o çocuklar okullarından mezun oldu. 2015'ten bu yana dönüşümlü olarak 6 öğrenci servisimizi kullandı. Bu şekilde yapmaktan mutlu ve gururlu oluyorum. Ailelere de teşekkür ediyorum. Ülkemizde böyle işler yapmak herkesin boynunun borcudur. Onların başımızın üstünde yerleri var."

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