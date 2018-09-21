Ankaragücü 10 kişiyle güldü

Spor Toto Süper Lig’de 6. haftanın kritik karşılaşmasında ligin iki yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile MKE Ankaragücü kozlarını Erzurum’da paylaştı. 5 maçta topladığı 2 puanla sezona istediği girişi yapamayan ev sahibi Dadaşlar, seyircisinin önünde kazanarak üç puanla tanışmak isterken 10 kişilik Ankaragücü, 90’da Kenan Özer’le galibiyeti kopardı.

Beş maçta yedi puanla iyi denebilecek bir başlangıca imza atan Başkent ekibi Ankaragücü, 8’de Bakary Kone’nin kırmızı kart görmesiyle neredeyse tüm maçı 10 kişi oynarken yine de galibiyeti elde etti ve puanını 10’a yükseltti. Ev sahibi Erzurumspor ise 2 puanla son sırada kaldı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 0 - 1 ANKARAGÜCÜ

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Serkan Çınar, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Salih Mazlum

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Sehic, Auremir, Egemen Korkmaz (Dk. 34 Acka), Lokman Gör, Leo, Kone (Dk. 27 Özer Hurmacı), Scuk, İbrahim Akdağ, Sunu (Dk. 74 Thy), Emrah Başsan, Munsy

MKE ANKARAGÜCÜ: Hopf, Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Yalçın Ayhan, Kone, Pinto, Faty, Djedje, Bifouma (Dk. 59 Kenan Özer), Mokhtar (Dk. 70 Putsila), El Kabir (Dk. 87 Kehinde)