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Ankaragücü 10 kişiyle güldü

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 21.09.2018 22:38 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta heyecanı Büyükşehir Belediye Erzurumspor MKE Ankaragücü maçı ile başladı. 8'de Bakary Kone'nin atılmasıyla 10 kişi kalan Ankaragücü, 90'da Kenan Özer'in golüyle deplasmanda altın değerinde üç puana uzandı.

Ankaragücü 10 kişiyle güldü

Spor Toto Süper Lig’de 6. haftanın kritik karşılaşmasında ligin iki yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile MKE Ankaragücü kozlarını Erzurum’da paylaştı. 5 maçta topladığı 2 puanla sezona istediği girişi yapamayan ev sahibi Dadaşlar, seyircisinin önünde kazanarak üç puanla tanışmak isterken 10 kişilik Ankaragücü, 90’da Kenan Özer’le galibiyeti kopardı.

Beş maçta yedi puanla iyi denebilecek bir başlangıca imza atan Başkent ekibi Ankaragücü, 8’de Bakary Kone’nin kırmızı kart görmesiyle neredeyse tüm maçı 10 kişi oynarken yine de galibiyeti elde etti ve puanını 10’a yükseltti. Ev sahibi Erzurumspor ise 2 puanla son sırada kaldı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 0 - 1 ANKARAGÜCÜ

STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Serkan Çınar, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Salih Mazlum

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Sehic, Auremir, Egemen Korkmaz (Dk. 34 Acka), Lokman Gör, Leo, Kone (Dk. 27 Özer Hurmacı), Scuk, İbrahim Akdağ, Sunu (Dk. 74 Thy), Emrah Başsan, Munsy
MKE ANKARAGÜCÜ: Hopf, Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Yalçın Ayhan, Kone, Pinto, Faty, Djedje, Bifouma (Dk. 59 Kenan Özer), Mokhtar (Dk. 70 Putsila), El Kabir (Dk. 87 Kehinde)

GOL: Dk. 90 Kenan Özer
KIRMIZI KART: Dk. 8 Kone (MKE Ankaragücü)
SARI KARTLAR: Dk. 13 Kone, Dk. 20 Auremir, Dk. 22 Egemen Korkmaz (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 74 Putsila, Dk. 77 El Kabir (MKE Ankaragücü)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 8: Orta alanın sağ ön tarafında topla buluşan Emrah Başsan, Kone'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ile pozisyonu inceleyen Serkan Çınar, Kone'yi kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.
DAKİKA 13: Sağ kanatta topla buluşan Emrah Başsan'ın çizgiye inerek yaptığı ortada, Munsy topa dokunamadı ve meşin yuvarlağı Erdem Özgenç uzaklaştırdı.
DAKİKA 27: İbrahim Akdağ'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda topu ön direkte Pinto uzaklaştırmaya çalıştı. Dönen topu ceza alanı çizgisi üzerinde önünde bulan Egemen Korkmaz'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
DAKİKA 42: Büyükşehir Belediye Erzurumspor gole çok yaklaştı. İbrahim Akdağ'ın ceza alanı dışı sol çaprazdan arka direğe yaptığı ortada topu Özer Hurmacı altıpas içinde indirdi. Munsy'nin bekletmeden yakın mesafeden kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 54: Ceza yayının sol çaprazında topla buluşan Sunu'nun çektiği şutta Hopf, meşin yuvarlağı kontrol etti.
DAKİKA 69: Sol kanattan Sunu'nun yaptığı ortada Mokhtar'ın uzaklaştıramadığı ve boşta kalan topu son anda Yalçın Ayhan uzaklaştırdı.
DAKİKA 78: Emrah Başsan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya kimse dokunamayınca Hopf meşin yuvarlağı son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
DAKİKA 81: Emrah Başsan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya hareketlenen Munsy'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
DAKİKA 90: MKE Ankaragücü öne geçti. Erdem Özgenç'in pasında topu alan Kenan Özer'in ceza alanı içi sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurumspor-Ankaragücü Kenan Özer bakary kone

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