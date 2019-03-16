Erzurumspor 0 - 1 Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Erzurumspor ile Trabzonspor karşılaştı. İlk yarıdan gol sesi çıkmazken, ikinci devrede Trabzonspor öne geçmek için bastırmaya başladı.
64'te Ekuban'la verkaça giren Nwakaeme sol çaprazdan yerden bir vuruşla topu ağlara göndererek Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.
Dakikalar 80'i gösterdiğinde Eduok'un attığı gol, VAR incelemesi sonrası elle oynama gerekçesiyle hakem Ali Palabıyık tarafından iptal edildi.
Mücadelenin 85. dakikasında bu kez Nwakaeme'nin attığı gol, VAR incelemesinde gol öncesi Rodallega'nın rakibine faul yaptığı gerekçesiyle iptal edilince mücadele 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi.
Bu sonuçla Trabzonspor puanını 43'e yükseltirken, Erzurumspor ise 22 puanda kaldı.
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