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Erzurumspor 0 - 1 Trabzonspor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 16.03.2019 17:57 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor deplasmanda Erzurumspor'u Nwakaeme'nin golüyle 1-0 yendi. Trabzonspor son 4 maçta 3. galibiyetini alırken, maçta Erzurum ve Trabzonspor'un karşılıklı golleri VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Erzurumspor 0 - 1 Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Erzurumspor ile Trabzonspor karşılaştı. İlk yarıdan gol sesi çıkmazken, ikinci devrede Trabzonspor öne geçmek için bastırmaya başladı.

64'te Ekuban'la verkaça giren Nwakaeme sol çaprazdan yerden bir vuruşla topu ağlara göndererek Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

Dakikalar 80'i gösterdiğinde Eduok'un attığı gol, VAR incelemesi sonrası elle oynama gerekçesiyle hakem Ali Palabıyık tarafından iptal edildi.

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Mücadelenin 85. dakikasında bu kez Nwakaeme'nin attığı gol, VAR incelemesinde gol öncesi Rodallega'nın rakibine faul yaptığı gerekçesiyle iptal edilince mücadele 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 43'e yükseltirken, Erzurumspor ise 22 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurumspor Trabzonspor

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