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Erzurumspor 1 - 1 Kayserispor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 23.12.2018 16:07 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta BŞB Erzurumspor ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı. Karşılıklı goller Sapunaru ve Taylan Antalyalı'dan geldi.

Erzurumspor 1 - 1 Kayserispor

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe deplasmanından beraberlikle dönen BŞB Erzurumspor, sahasında Kayserispor'la da berabere kalarak 2018'i puanla kapattı. Hikmet Karaman'ın göreve gelmesiyle tırmanışa geçen Kayserispor ise Erzurum deplasmanından aldığı puanla yükselişini sürdürdü.

Kazım Karabekir Stadı'ndaki maçın 32. dakikada Kayserispor öne geçti. Sol kanattan kullanılan korner sonrası karambolde kalan topla buluşan Sapunaru, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1. 45+4. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Emrah Başsan'ın ortasında ceza sahası içinde şık bir kafa vuruşu yapar Taylan Antalyalı, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Kayserispor'a karşı daha etkili oynayan BŞB Erzurumspor, yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı. Bu sonuçla Kayserispor ilk yarıyı 19, BŞB Erzurumspoer da 16 puanla kapattı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 1 - 1 KAYSERİSPOR

STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Mehmet Cem Hanoğlu

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Sehic, Auremir, Tolga Ünlü, Lokman Gör, Leo, Taylan Antalyalı, Özer Hurmacı, (Dk. 81 Tshabalala) Emrah Başsan, (Dk. 78 Erhan Çelenk) İbrahim Akdağ, Scuk, Sunu (Dk. 64 Thy)
KAYSERİSPOR: Muammer Zülfikar Yıldırım, Lopes (Dk. 45 Levent Gülen), Kucher, Kana Bıyık, Atilla Turan, Şamil Çinaz, Bilal Başakçıoğlu, Deniz Türüç, Chery, Sapunaru (Dk. 72 Gyan), Kravets (Dk. 58 Varela)

GOLLER: Dk. 32 Sapunaru (Kayserispor), Dk. 45+4 Taylan Antalyalı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
SARI KARTLAR: Dk. 6 Lopes, Dk. 38 Sapunaru ve Chery, Dk. 45+6 Şamil Çinaz, Dk. 90+3 Deniz Türüç, Dk. 90+5 Muammer Zülfikar Yıldırım (Kayserispor), Dk. 38 Lokman Gör ve İbrahim Akdağ (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 10: Emrah Başsan'ın sağ kanattan ortasında, Taylan Anytalyalı'nın ayağına çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.
DAKİKA 14: Rakip takım gole yaklaştı. Atılan uzun topta Büyükşehir Belediye Erzurumspor savunmasının arkasına sarkan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Kravets'in vuruşunda, Sehic meşin yuvarlağı kornere çeldi.
DAKİKA 28: Sağ kanatta topla buluşan Emrah Başsan'ın ortasında, ceza sahası içinde Özer Hurmacı'nın kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak auta gitti.
DAKİKA 32: Kayserispor öne geçti. Sol kanattan kullanılan korner sonrası karambolde kalan topla buluşan Sapunaru, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.
Golün ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Kayserispor oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Müsabakanın hakemi Hüseyin Göçek, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasından yaşananları izlemesinin ardından, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da İbrahim Akdağ ve Lokman Gör, Kayserispor'da ise Sapunaru ile Chery'ye sarı kart gösterdi.
DAKİKA 44: Sağ kanatta topla buluşan İbrahim Akdağ, ceza sahası çizgisi üzerinde Bilal Başakçıoğlu ile girdiği pozisyon sonrası yerde kaldı. Maçın hakemi Hüseyin Göçek, VAR incelemesinin ardından devam kararı verdi.
DAKİKA 45: Ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Emrah Başsan'ın ortasında ceza sahası içinde şık bir kafa vuruşu yapar Taylan Antalyalı, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 1-1.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 55: Emrah Başsan'ın sağdan ortasında top, savunmaya çarparak İbrahim Akdağ'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak üsten auta gitti.
DAKİKA 60: Ceza sahası önünden Sunu'nun sert vuruşunda, top üsten auta çıktı.
DAKİKA 66: Ceza sahası önünden Thy'nin sert vuruşunda, Kayserispor kalecisi Muammer Zülfikar Yıldırım, bacak arasından kaçırdığı topu çizgi üzerinde ikinci hamlede kontrol etti.
DAKİKA 82: Taylan Antalyalı'nın ceza sahası önünde düşürülmesiyle ev sahibi ekip, serbest vuruş kazandı. Erhan Çelenk'in kullandığı vuruşta top, yandan auta çıktı.
DAKİKA 84: Atılan uzun topta Varela, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor savunmasının arkasına sarkıp, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun aşırtma vuruşunda top üsten auta gitti.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurumspor - Kayserispor Sapunaru

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