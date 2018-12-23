Erzurumspor 1 - 1 Kayserispor

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Mehmet Cem Hanoğlu

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Sehic, Auremir, Tolga Ünlü, Lokman Gör, Leo, Taylan Antalyalı, Özer Hurmacı, (Dk. 81 Tshabalala) Emrah Başsan, (Dk. 78 Erhan Çelenk) İbrahim Akdağ, Scuk, Sunu (Dk. 64 Thy)

KAYSERİSPOR: Muammer Zülfikar Yıldırım, Lopes (Dk. 45 Levent Gülen), Kucher, Kana Bıyık, Atilla Turan, Şamil Çinaz, Bilal Başakçıoğlu, Deniz Türüç, Chery, Sapunaru (Dk. 72 Gyan), Kravets (Dk. 58 Varela)

GOLLER: Dk. 32 Sapunaru (Kayserispor), Dk. 45+4 Taylan Antalyalı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

SARI KARTLAR: Dk. 6 Lopes, Dk. 38 Sapunaru ve Chery, Dk. 45+6 Şamil Çinaz, Dk. 90+3 Deniz Türüç, Dk. 90+5 Muammer Zülfikar Yıldırım (Kayserispor), Dk. 38 Lokman Gör ve İbrahim Akdağ (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 10: Emrah Başsan'ın sağ kanattan ortasında, Taylan Anytalyalı'nın ayağına çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

DAKİKA 14: Rakip takım gole yaklaştı. Atılan uzun topta Büyükşehir Belediye Erzurumspor savunmasının arkasına sarkan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Kravets'in vuruşunda, Sehic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

DAKİKA 28: Sağ kanatta topla buluşan Emrah Başsan'ın ortasında, ceza sahası içinde Özer Hurmacı'nın kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak auta gitti.

DAKİKA 32: Kayserispor öne geçti. Sol kanattan kullanılan korner sonrası karambolde kalan topla buluşan Sapunaru, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.

Golün ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Kayserispor oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Müsabakanın hakemi Hüseyin Göçek, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasından yaşananları izlemesinin ardından, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da İbrahim Akdağ ve Lokman Gör, Kayserispor'da ise Sapunaru ile Chery'ye sarı kart gösterdi.

DAKİKA 44: Sağ kanatta topla buluşan İbrahim Akdağ, ceza sahası çizgisi üzerinde Bilal Başakçıoğlu ile girdiği pozisyon sonrası yerde kaldı. Maçın hakemi Hüseyin Göçek, VAR incelemesinin ardından devam kararı verdi.

DAKİKA 45: Ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Emrah Başsan'ın ortasında ceza sahası içinde şık bir kafa vuruşu yapar Taylan Antalyalı, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 1-1.