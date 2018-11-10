Erzurumspor 2 - 1 Göztepe

Süper Lig'in 12. haftasında BB Erzurumspor, evinde Göztepe'yi 2-1 yenmeyi başardı ve Mehmet Özdilek yönetiminde iyi performansını sürdürdü. İç sahada bu sezon tek puan bile kaybetmeyen Göztepe ise deplasman fobisi devam etti.

Karşılaşmanın 28. dakikasında İbrahim Akdağ'ın attığı golle öne geçen Erzurumspor ilk yarıyı da 1-0 önde kapattı. İkinci yarının henüz başında ise Taylan 53. dakikada Göztepe filelerini havalandırarak farkı 2'ye çıkardı. 90+4'te Yasin Öztekin takımının tek golünü kaydetse de kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 3 puanla ayrılan taraf ev sahibi BB Erzurumspor oldu. Bu sonuçla BB Erzurumspor puanını 11'e yükseltirken Göztepe 18 puanda kaldı. Erzurumspor ligin 13. haftasında evinde Antalyaspor’u ağırlarken Göztepe sahasında Medipol Başakşehir’i konuk edecek. Erzurumspor ligin 13. haftasında evinde Antalyaspor’u ağırlarken Göztepe sahasında Medipol Başakşehir’i konuk edecek.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

dakikada Özer Hurmacı'nın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan sert şutu üstten auta çıktı. dakikada sağ kanattan Berkan'ın ortasında arka direkte Jerome'nin vuruşu yandan auta gitti dakikada Emrah'ın pasında topu alan İbrahim'in yaklaşık 25 metre mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0. dakikada Yasin'in köşe atışında ceza sahası içinde Andre Castro'nun şutunu kaleci Sehic kontrol etti.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

53. dakikada hızlı gelişen B.B. Erzurumspor atağında sol kanatta topla buluşan Emrah arka direğe ortaladı. Müsait pozisyondaki Taylan meşin yuvarlağı filelere bıraktı. 2-0.

67. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Gassama ortaladı ceza sahası içerisinde topla buluşan Alpaslan etkisiz bir vuruş yaptı top kaleci Sehic’de kaldı.

69. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Sunu sert bir şut çıkardı. Kaleci Beto güçlükle topu kontrol etti.

84. dakikada ceza yayının üzerinde serbest vuruş kazanan Göztepe’de topun başına Yasin geçti. Yasin’in etkili vuruşunda kaleci Sehic topu kornere çeldi.

90. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında yapılan ortada Sehic boşa çıktı. Yasin'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1.