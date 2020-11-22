SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Erzurumspor
  4. Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal: Allah'tan korkun Allah'tan

Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal: Allah'tan korkun Allah'tan

ERZURUMSPOR HABERLERİ  | 22.11.2020 20:12 | Son Güncelleme

Erzurumspor cephesinde Trabzonspor ile oynanan maçta verilen kararlara tepki gösterdi.

Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal: Allah'tan korkun Allah'tan

Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal, Trabzonspor ile oynadıkları maçın ilk yarısında gollerinin iptal edilmesine ve penaltı verilmemesine büyük tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dal, "Allah kahretsin böyle futbolu. Birilerinden değil, Allah'tan korkun Allah'tan. Yazıklar olsun. Golü iptal edersiniz, penaltıyı çalamazsınız. Herkesin gözünün içine baka baka yaparsınız. Doğraya doğraya tükettiniz. Allah'a havale ediyoruz. O adalet bir gün size de lazım olacak" ifadelerini kullandı.

ERMAN TOROĞLU: "GOL İPTALİ DOĞRU"

İptal edilen golü A Spor'da değerlendiren Erman Toroğlu, "İptal edilen golde Erzurumlu oyuncu, Trabzonsporlu oyuncunun kaval kemiğine vurdu, o ayak da gidip topa vurdu ve gol oldu. Ben ayağımı sokarsam ve bana vurursan, faul yapmış olursun." yorumunu yaptı.

Galatasaray'dan Giroud atağı!Galatasaray'dan Giroud atağı!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Kesinlikle sokakta konuşmam''Kesinlikle sokakta konuşmam'
BB Erzurumspor, gollü maçta 4. tur biletini aldıBB Erzurumspor, gollü maçta 4. tur biletini aldı
İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'iİşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Arınç'ın 'Demirtaş' açıklamasıyla ilgili Erdoğan'dan ilk yorum
Arınç'ın 'Demirtaş' açıklamasıyla ilgili Erdoğan'dan ilk yorum
Koronavirüs tablosunda tedirgin eden artış
Koronavirüs tablosunda tedirgin eden artış
Galatasaray'dan gündemi sallayacak transfer bombası!
Galatasaray'dan gündemi sallayacak transfer bombası!
Fenerbahçe'de derbi öncesi büyük şok!
Fenerbahçe'de derbi öncesi büyük şok!
Dorukhan'dan F.Bahçe maçı öncesi flaş mesaj!
Dorukhan'dan F.Bahçe maçı öncesi flaş mesaj!
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile kazandı!
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile kazandı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İdmanda ortalık karıştı! Yumruklar konuştu...
İdmanda ortalık karıştı! Yumruklar konuştu...
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Türk sporunun efsane ismi hayatını kaybetti
Türk sporunun efsane ismi hayatını kaybetti
Macaristan'da talihsiz gece...
Macaristan'da talihsiz gece...
İç çamaşırlı pozunu paylaştı... Binlerce beğeni yağdı
İç çamaşırlı pozunu paylaştı... Binlerce beğeni yağdı
Okuyucu Yorumları 6 yorum
Erzurumspor Yöneticisi İsyan Edeceğine Takımınıza Bir Bakın Bu Kadar Kötü Futbol Oynayıpta Süper Ligde Olmanız Mucize.
Perde arkasından çalışıyolar hamsilere,kimin çalıştığını da herkez çok iyi biliyo ama o çalışanlar da bitti artık çok az kaldı şimdi kendilerini kurtarmak için uğraşıcaklar ama kurtuluş yok Türkiye her zaman hesabını sorar yapılan yanlışların,hepsi ortaya çıkacak,adalet yerini bulacak..
acaba erman hoca nerenle izledin pozisyonu adam topa vurduktan sonra erzurumsporlu futbolcunun müdahalesi oluyor.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mehmet Özdilek: Böyle maçları unutmak kolay değil
Mehmet Özdilek: Böyle maçları unutmak kolay değil
Kaan Kanak: Trabzonspor bir pozisyonla kazandı
''Trabzonspor bir pozisyonla kazandı''
Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal: Allah'tan korkun Allah'tan
''Allah kahretsin böyle futbolu! Allah'tan korkun!''
BB Erzurumspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
BB Erzurumspor hazırlıklarını bitirdi
BB Erzurumspor- Karbel Karaköprü Belediyespor: 6-2
BB Erzurumspor, gollü maçta 4. tur biletini aldı
Mehmet Özdilek: Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz
BB Erzurumspor'da hedef galibiyet
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.