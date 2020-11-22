Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal: Allah'tan korkun Allah'tan

Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal, Trabzonspor ile oynadıkları maçın ilk yarısında gollerinin iptal edilmesine ve penaltı verilmemesine büyük tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dal, "Allah kahretsin böyle futbolu. Birilerinden değil, Allah'tan korkun Allah'tan. Yazıklar olsun. Golü iptal edersiniz, penaltıyı çalamazsınız. Herkesin gözünün içine baka baka yaparsınız. Doğraya doğraya tükettiniz. Allah'a havale ediyoruz. O adalet bir gün size de lazım olacak" ifadelerini kullandı.
İptal edilen golü A Spor'da değerlendiren Erman Toroğlu, "İptal edilen golde Erzurumlu oyuncu, Trabzonsporlu oyuncunun kaval kemiğine vurdu, o ayak da gidip topa vurdu ve gol oldu. Ben ayağımı sokarsam ve bana vurursan, faul yapmış olursun." yorumunu yaptı.
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