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Erzurumspor'da 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 13.05.2020 23:10 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Erzurumspor'da 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

BB Erzurumspor’da yapılan ikinci koronavirüs testinde 4'ü futbolcu olmak üzere 11 kişinin testleri pozitif çıktı.

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor bugün yapılan ikinci Covid-19 testi sonucu 4 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli, 5 kulüp çalışanının (11) test sonucu pozitif çıktı.

DURUMU ŞÜPHELİ OLAN 12 KİŞİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan durumu şüpheli olan 12 kişi testlerinin tekrarlanması için hastaneye sevk edildi.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
kaç gündür bir şey yoktu.Liglerin başlaması açıklamasından sonra ki virüsler ortaya çıktı.Bir bit yeniği var ama hadi bakalim
Olsun 12 Haziran’da sahadayız. Sümkürmeye tükürmeye devam...
liğlerin başlanacağı açıklanınca birden bütün kulüpşer corona açıklamaya başladı liğlerin açılmasınımı istemiyorlar acaba
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