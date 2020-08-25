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Erzurumspor'da Arturo Mina'nın Covid-19 testi pozitif çıktı

FUTBOL HABERLERİ  | 25.08.2020 18:22 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, yeni transfer Arturo Mina'nın ülkesi Ekvador'da yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Erzurumspor'da Arturo Mina'nın Covid-19 testi pozitif çıktı

Erzurum ekibinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arturo Mina'nın Ekvador'da yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz karantinaya alınarak tedavi sürecine başlanmıştır" denildi.

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