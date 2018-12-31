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Erzurumspor'da Lennart Thy ile yollar ayrıldı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 31.12.2018 14:45 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Lennart Thy ile yollarını ayırdı.

Erzurumspor'da Lennart Thy ile yollar ayrıldı

Mavi-beyazlı ekip, sezon başında Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Werder Bremen'nden transfer ettiği Thy'nin sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un basın sözcüsü Metin Barlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp yönetimi ve teknik direktörün kararı doğrultusunda Thy ile yolların ayrıldığını söyledi.

Barlak, ara transfer döneminde görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Hocamız ve yönetimimizin aldığı karar ve yeni yapacağımız transferler nedeniyle bu futbolcumuzla yollarımızı ayırdık." dedi.

Eksik olan noktalara ilişkin görüşmelerin devam ettiğini ifade eden Barlak, "Şu anda ara kamp dönemine giriyoruz. Hafta sonu yapılacak kongremizle transfer çalışmalarına daha hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Ara transferlerimizi yaparak daha emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor Lennart Thy Spor Toto Süper Lig

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