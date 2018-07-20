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Erzurumspor'da Mert Nobre ve Burhan Eşer kadro dışı bırakıldı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 20.07.2018 20:31 | Son Güncelleme

Süper Lig'in yeni takımlarından Erzurumspor'da şampiyonluk primleri ödenmediği gerekçesiyle antrenmanı protesto edip, disiplinsiz davranışlarda bulunan Mert Nobre ve Burhan Eşer’i süresiz olarak kadro dışı bıraktı.

Erzurumspor'da Mert Nobre ve Burhan Eşer kadro dışı bırakıldı

Yeni sezon hazırlıkları için dün Erzurum’da toplanan mavi-beyazlı futbolcular takım kaptanları Nobre ve Burhan'ın organize ettiği protesto ile Yüksek İrtifa Kamp merkezindeki antrenmana açıklanan saatte çıkmamışlardı.

Futbolcuların bu şok hareketinin ardından yönetim kurulu bugün "acil" olarak kulüp tesislerinde toplandı. Yöneticiler kaptan Mert Nobre ve Burhan Eşer’in süresiz kadro dışı bırakılmasına, ayrıca Mert Nobre’ye 4 bin 166 Euro, Burhan Eşer’e ise 23 bin 333 TL para cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi.

Alınan kararlar bu iki futbolcuya sözlü olarak tebliğ edildi. Kararın ayrıca noter aracılığıyla da tebliğ edileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
mert nobre burhan eşer Erzurumspor

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