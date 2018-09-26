Erzurumspor’da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulumuz, MKE Ankaragücü maçının ardından olağanüstü toplanmış, teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı almıştır. Takımızın geçen sezon lige çıkmasında büyük emeği olan Mehmet Altıparmak ve ekibine bugüne kadar kulübümüze yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyor, bundan sonraki spor kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
BB Erzurumspor yönetiminden yapılan açıklamada, takımı başarıya taşıyacak yeni bir teknik ekiple anlaşmak için görüşmelere başlandığı belirtildi.
Ersun Yanal İstanbul'a geldi!
Amedspor'da futbolcular idmana çıkmadı, kulüp personeli iş bıraktı
Hıncal Uluç Galatasaray'ın Akhisarspor mağlubiyetini değerlendirdi!
Hollanda’nın Groningen takımı Erwin Koeman'ı istedi
Mehmet Demirkol: Slimani'den korkmaya başladım
Galatasaray'ın Richmond Boakye’yi takibe aldığı belirtildi
Quaresma'dan kenarda Şenol Güneş'e şok hareket
Gökhan Gönül ile Şenol Güneş'in yaşadığı taç diyaloğu derbiye damga vurdu
UEFA resmen açıkladı! İşte yeni sıralama
Slaven Bilic Al Ittihad kulübü ile anlaşmaya vardı iddiası
Burak Yılmaz'dan Selçuk İnan hamlesi
Teknik direktörden oyuncusu için şok açıklama: İnşallah hamile değildir
Okuyucu Yorumları 0 yorum