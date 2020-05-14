SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig
  4. Erzurumspor için kulüplerin geçmiş olsun mesajları

Erzurumspor için kulüplerin geçmiş olsun mesajları

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 14.05.2020 07:44 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, 4 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli 5 kulüp çalışanı olmak üzere toplamda 11 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtirken şüpheli olan 12 kişi testlerinin tekrarlanması için hastaneye sevk edildiğini duyurdu.

Erzurumspor için kulüplerin geçmiş olsun mesajları

BB Erzurumspor'un açıklamasının ardından kulüplerden geçmiş olsun mesajları yayımlandı. Erzusumspor için yapılan geçmiş olsun mesajları şöyle:

TRABZONSPOR

"Sevgili Erzurumspor camiası, bazı futbolcu ve çalışanlarınızın Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

FENERBAHÇE

"Erzurumspor'un Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

BEŞİKTAŞ

"Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarınıza geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

ANTALYASPOR

''Erzurumspor'da Covid-19 testleri pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve çalışanlara geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını dileriz.''

ALANYASPOR

''Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve çalışanlarınıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını dileriz.''

GAZİANTEP FK

''Erzurumspor camiasında Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.''

İSTANBULSPOR

''Bazı futbolcu, teknik heyet ve çalışanlarının Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendiğimiz @Erzurumspor Kulübü'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede güzel haberlerini almayı ümit ediyoruz.''

BURSASPOR

''Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve çalışanlarınıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz.'

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Turizmciler yaza hazırlanıyor! Milyonlarca turiste... Turizmciler yaza hazırlanıyor! Milyonlarca turiste...
Erzurumspor'da 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktıErzurumspor'da 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya Türkiye gündeminde! Destek yağıyor

Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya Türkiye gündeminde! Destek yağıyor

Ercüment Ovalı'dan aşı çalışmalarına ilişkin açıklama

Ercüment Ovalı'dan aşı çalışmalarına ilişkin açıklama

Süper Lig resmen başlıyor!

Süper Lig resmen başlıyor!

Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

Ligi iptal ederseniz, takımı ligden çekerim

Ligi iptal ederseniz, takımı ligden çekerim

Erzurumspor'da 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Erzurumspor'da 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Ligi iptal ederseniz, takımı ligden çekerim

Ligi iptal ederseniz, takımı ligden çekerim

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Adana Demirspor'dan olay paylaşım!

Adana Demirspor'dan olay paylaşım!

'Süper Lig’e çıkmaya inandık'

'Süper Lig’e çıkmaya inandık'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzurumspor için kulüplerin geçmiş olsun mesajları

Erzurumspor için geçmiş olsun mesajları

Erzurumspor'da 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Erzurumspor'da 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Osmanlıspor'da yeni başkan Mehmet Emin Katipoğlu oldu

Osmanlıspor'da başkan değişikliğine gidildi

Yüksel Yıldırım, ligler iptal edilirse Samsunspor'u ligden çekecek

Ligi iptal ederseniz, takımı ligden çekerim

Eskişehirspor’da pozitif vakaya rastlanmadı

Eskişehirspor’da pozitif vakaya rastlanmadı

Altay’ın kaptanı Süper Lig'i istiyor

Altay’ın kaptanı Süper Lig'i istiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.