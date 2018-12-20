Erzurumspor - Kayserispor maçını Hüseyin Göçek yönetecek

Spor Toto Süper Ligin 17.haftasında 23 Aralık Pazar günü saat 13.30’da Erzurum Kazımkarabekir Stadyumunda oynanacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Kayserispor maçını İstanbul Bölgesinden Hüseyin Göçek düdük çalacak. Hüseyin Göçek’in yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Maçın 4.Hakemi Erkan Zengin.
MHK, Spor Toto Süper Lig'de devre arası tatil öncesinde müsabakaları yönetecek hakemleri açıkladı. MHK, Galatasaray - Atiker Konyaspor maçından sonra çok konuşulan isim Hüseyin Göçek'e görev verdi. Galatasaray-Atiker Konyaspor maçında verdiği kararlar ile çok tartışılan Hüseyin Göçek’e Merkez Hakem Kurulu (MHK) tam 1 ay sonra görev vermedi.
Hüseyin Göçek bu sezon hem Kayserispor, hem de Büyükşehir Belediye Erzurumspor 3’er maçında görev yaptı. Göçek,Kayserispor’un 2 maçında hakem olarak 1 maçında VAR olarak görev yaparken Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un 2 maçında VAR ve 1 maçında hakem olarak görev yaptı.
Göçek’in Kayserispor maçları
Kayserispor 2-0 Antalyaspor (Hakem)
Fenerbahçe 2-3 Kayserispor (VAR)
Medipol Başakşehir 1-0 Kayserispor (Hakem)
Göçek’in Erzurumspor maçları
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-3 Beşiktaş (VAR)
Galatasaray 1-0 Büyükşehir Belediye Erzurumapor (VAR)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2-1 Göztepe A.Ş (Hakem).
İşte haftanın hakemleri
22 ARALIK CUMARTESİ
13.30 MKE Ankaragücü - Göztepe: Özgür Yankaya
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Cüneyt Çakır
23 ARALIK PAZAR
13.30 BB Erzurumspor - Kayserispor: Hüseyin Göçek
16.00 Bursaspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Bülent Yıldırım
16.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray - Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler
24 ARALIK PAZARTESİ
20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Ümit Öztürk
20.00 Akhisarspor - Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy
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