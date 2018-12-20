SPOR

Erzurumspor - Kayserispor maçını Hüseyin Göçek yönetecek

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 20.12.2018 13:53 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. MHK tarafından üç haftadır dinlendirilen Hüseyin Göçek'e bu hafta maç verildi.

Erzurumspor - Kayserispor maçını Hüseyin Göçek yönetecek

Spor Toto Süper Ligin 17.haftasında 23 Aralık Pazar günü saat 13.30’da Erzurum Kazımkarabekir Stadyumunda oynanacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Kayserispor maçını İstanbul Bölgesinden Hüseyin Göçek düdük çalacak. Hüseyin Göçek’in yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Maçın 4.Hakemi Erkan Zengin.

MHK, Spor Toto Süper Lig'de devre arası tatil öncesinde müsabakaları yönetecek hakemleri açıkladı. MHK, Galatasaray - Atiker Konyaspor maçından sonra çok konuşulan isim Hüseyin Göçek'e görev verdi. Galatasaray-Atiker Konyaspor maçında verdiği kararlar ile çok tartışılan Hüseyin Göçek’e Merkez Hakem Kurulu (MHK) tam 1 ay sonra görev vermedi.
Hüseyin Göçek bu sezon hem Kayserispor, hem de Büyükşehir Belediye Erzurumspor 3’er maçında görev yaptı. Göçek,Kayserispor’un 2 maçında hakem olarak 1 maçında VAR olarak görev yaparken Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un 2 maçında VAR ve 1 maçında hakem olarak görev yaptı.

Göçek’in Kayserispor maçları

Kayserispor 2-0 Antalyaspor (Hakem)

Fenerbahçe 2-3 Kayserispor (VAR)

Medipol Başakşehir 1-0 Kayserispor (Hakem)

Göçek’in Erzurumspor maçları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-3 Beşiktaş (VAR)

Galatasaray 1-0 Büyükşehir Belediye Erzurumapor (VAR)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2-1 Göztepe A.Ş (Hakem).

İşte haftanın hakemleri

22 ARALIK CUMARTESİ
13.30 MKE Ankaragücü - Göztepe: Özgür Yankaya
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Cüneyt Çakır

23 ARALIK PAZAR
13.30 BB Erzurumspor - Kayserispor: Hüseyin Göçek
16.00 Bursaspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Bülent Yıldırım
16.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray - Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler

24 ARALIK PAZARTESİ
20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Ümit Öztürk
20.00 Akhisarspor - Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy

PARTNERÇırılçıplak soyunup otobüste direk dansı yaptı!Çırılçıplak soyunup otobüste direk dansı yaptı!
Aykut Kocaman, F.Bahçe'den onu alıyorAykut Kocaman, F.Bahçe'den onu alıyor
'Ligin belirleyici takımı olacağız''Ligin belirleyici takımı olacağız'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Erzurumspor Kayserispor hüseyin göçek Galatasaray Atiker Konyaspor

En Çok Okunan Haberler

Ankara için dikkat çeken iddia: AK Parti'de Mehmet Özhaseki adaylıktan çekilebilir

Ankara için dikkat çeken iddia: AK Parti'de Mehmet Özhaseki adaylıktan çekilebilir

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Eljif Elmas Dortmund'un dikkatini çekti

Eljif Elmas Dortmund'un dikkatini çekti

Damien Comolli Ryan Babel'in menajeriyle görüştü

Damien Comolli Ryan Babel'in menajeriyle görüştü

Beşiktaş Cenk Tosun'u kiralayacak

Beşiktaş Cenk Tosun'u kiralayacak

Ahmet Ağaoğlu: Burak Yılmaz için Beşiktaş sezon başında teklif yaptı

Ahmet Ağaoğlu: Burak Yılmaz için Beşiktaş sezon başında teklif yaptı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Aykut Kocaman'dan şike tepkisi: Herkes aynaya baksın

Aykut Kocaman'dan şike tepkisi: Herkes aynaya baksın

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Aykut Kocaman'dan Galatasaray maçı ve 'hainlik' açıklaması!

Aykut Kocaman'dan Galatasaray maçı ve 'hainlik' açıklaması!

Skubic: Penaltı pozisyonunda faul vardı

Skubic: Penaltı pozisyonunda faul vardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzurumspor - Kayserispor maçını Hüseyin Göçek yönetecek

MHK'dan Hüseyin Göçek'e Süper Lig'de görev

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'den onu alıyor

Aykut Kocaman, F.Bahçe'den onu alıyor

Hilmi Kulluk: Süper Lig'in belirleyici takımı olacağız

'Ligin belirleyici takımı olacağız'

Aykut Kocaman'dan şike tepkisi: Herkes aynaya baksın

Kocaman'dan olay şike tepkisi!

Adis Jahovic: Kasımpaşa maçını kazanmalıyız

''Kasımpaşa maçını kazanmalıyız''

Konyaspor: Aykut Kocaman baş tacımızdır

''Aykut Kocaman baş tacımızdır''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.