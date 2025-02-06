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Erzurumspor maçındaki 5 golün üçünün asisti o isimden geldi! Hem de hepsi 9 dakika içinde... Fenerbahçe'de herkes onu konuşuyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.02.2025 10:06
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Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ikinci maçında Erzurumspor ile karşılaşan Fenerbahçe rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başarırken Sarı-Lacivertliler'de atılan 5 golün 3'ünün asisti bir isimden geldi. İşte detaylar...

Erzurumspor maçındaki 5 golün üçünün asisti o isimden geldi! Hem de hepsi 9 dakika içinde... Fenerbahçe'de herkes onu konuşuyor
Oğuz Aydın

Oğuz Aydın

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor ile karşılaşan Fenerbahçe rakibini 5-0 mağlup ederken goller 33. dakikada Anderson Talisca, 50. dakikada Cenk Tosun (P), 78. dakikada Mert Hakan Yandaş ve 81 ile 89. dakikalarda Youssef En-Nesyri'nin ayağından geldi.

9 DAKİKADA 3 ASİST

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Sarı-Lacivertliler'de performansıyla dikkat çeken isim ise Oğuz Aydın oldu. Karşılaşmaya 61. dakikada Talisca'nın yerine dahil olan Aydın, 9 dakikada 3 asist yapma başarısı gösterdi.

13 MAÇ 4 GOL 4 ASİST

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Oğuz; 78. dakikada Mert Hakan'ın, 81 ve 89'da ise Youssef En-Nesyri'nin attığı gollerde yaptığı asistlerle takımının farka koşmasında önemli rol oynadı. Oğuz Aydın, bu asistlerle birlikte bu sezon çıktığı 13 maçta 4 golün yanına 4 de asist eklemiş oldu.

Oğuz Aydın'ın Performansı Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Oğuz Aydın mükemmel bir oyun sergiledi.
Asist sayısı etkileyici, ama takımın diğer oyuncuları da katkı sağlamalı.
Oğuz Aydın geleceğin yıldızı, onu desteklemeliyiz.

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Asistan Oğuz Aydın son dakika fenerbahçe gol türkiye kupası
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