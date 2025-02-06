Erzurumspor maçındaki 5 golün üçünün asisti o isimden geldi! Hem de hepsi 9 dakika içinde... Fenerbahçe'de herkes onu konuşuyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor ile karşılaşan Fenerbahçe rakibini 5-0 mağlup ederken goller 33. dakikada Anderson Talisca, 50. dakikada Cenk Tosun (P), 78. dakikada Mert Hakan Yandaş ve 81 ile 89. dakikalarda Youssef En-Nesyri'nin ayağından geldi.

9 DAKİKADA 3 ASİST

Sarı-Lacivertliler'de performansıyla dikkat çeken isim ise Oğuz Aydın oldu. Karşılaşmaya 61. dakikada Talisca'nın yerine dahil olan Aydın, 9 dakikada 3 asist yapma başarısı gösterdi.

13 MAÇ 4 GOL 4 ASİST

Oğuz; 78. dakikada Mert Hakan'ın, 81 ve 89'da ise Youssef En-Nesyri'nin attığı gollerde yaptığı asistlerle takımının farka koşmasında önemli rol oynadı. Oğuz Aydın, bu asistlerle birlikte bu sezon çıktığı 13 maçta 4 golün yanına 4 de asist eklemiş oldu.