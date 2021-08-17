YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum'un kıraç ve çorak toprakları fidanlarla vahaya dönüştü

Erzurum'un kıraç ve çorak toprakları fidanlarla vahaya dönüştü

17.08.2021 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Umudum Mahallesi'ndeki kıraç arazide 2016'da dikilen 72 bin sarıçam ve 3 bin huş fidanı, 5 yıl sonra büyüyerek bölgeyi yeşile bürüdü

Erzurum Orman ​Bölge Müdürlüğü ekiplerince "daha yeşil Erzurum" hedefiyle Yakutiye ilçesindeki 142 hektarlık kıraç araziye 5 yıl önce dikilen binlerce fidan, bölgeyi adeta vahaya çevirdi.

Orman müdürlüğü ekipleri, erozyonla mücadele çalışmaları kapsamında Umudum Mahallesi'ndeki kıraç arazide, 2016'da Umudum Ağaçlandırma Uygulama Proje'sini başlattı.

"Daha yeşil Erzurum" hedefiyle yürütülen çalışmalar kapsamında dikilen 72 bin sarıçam ve 3 bin huş fidanı, 5 yıl sonra büyüyerek bölgeyi yeşile bürüdü.

Erzurum Orman ​Bölge Müdürü Oktay Ayatay ve Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Murat Cinisli, bölgeye giderek ağaçlandırma sahasında incelemelerde bulundu.

Ayatay, yaptığı açıklamada, yıllar önce dikilen fidanların büyüyüp bölgeyi yeşile bürümesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bölgeye 72 bin sarıçam ve 3 bin huş fidanı dikildiğini ifade eden Ayatay, şunları kaydetti:

"Bu sahada eskavatörle 109 kilometre meyilli arazide teras yapılmıştır. 2016'dan beri yapılan koruma ve bakım çalışmaları ile saha kendini kurtarmış olup, sahanın başarı oranı yüzde 100'e yakındır. Ağaçlandırma çalışması yapılan bu sahanın yanında vatandaşın kullandığı mera sahalarında Mera Islah Projesi çalışmaları kapsamında hayvan barınağı da yapılmıştır. Sahadaki yüksek başarı oranından dolayı mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…
Koronavirüs haritasında korkutan artış! Bir kent alarm veriyorKoronavirüs haritasında korkutan artış! Bir kent alarm veriyor
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Erzurum'da esnaf ziyaretinde bulunduİYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Erzurum'da esnaf ziyaretinde bulundu
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Kıraç

Erzurum Namaz Vakitleri 17 Ağustos Salı

İmsak
03:48
Sabah
05:22
Öğle
12:24
İkindi
16:11
Akşam
19:17
Yatsı
20:44

Erzurum Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Salı

Filiz Eczanesi
Palandoken
Deniz Eczanesi
Yakutiye
Ertuğrul Gazı Eczanesi
Palandoken
Saltuklu Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

MHP 21. dönem Mersin Milletvekili Yalçın Kaya disiplin kuruluna sevk edildi

MHP 21. dönem Mersin Milletvekili Yalçın Kaya disiplin kuruluna sevk edildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bozkurt'ta Kur'an Kursu öğrencilerinin ip düzeneği oluşturup suya giren emekli astsubay kurtardı

Bozkurt'ta Kur'an Kursu öğrencilerinin ip düzeneği oluşturup suya giren emekli astsubay kurtardı

Bursaspor 10 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı

Bursaspor 10 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı

Altay, 18 sezon sonra döndüğü Süper Lig'de Kayserispor'u ağırladı

Altay, 18 sezon sonra döndüğü Süper Lig'de Kayserispor'u ağırladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.