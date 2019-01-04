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Eş bulmak için sokak sokak gezip ilan asıyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 04.01.2019 09:38 | Son Güncelleme

Ordu'nun Ünye ilçesinin İpekyolu Mahallesi'nin sokaklarında dolaşan vatandaşlar ilginç bir ilanla karşılaşıyor. 8 yıl önce eşini kaybeden 60 yaşındaki Ferhat Kara, gönlündeki gibi birini bulabilmek için sokak sokak gezerek elektrik direklerine afiş asıyor.

Çocukları evlenmesini istemese de yalnız sürdürdüğü hayatı sonlandırmakta kararlı olan Ferhat Kara, 30 yıl boyunca İstanbul'da inşaat işçisi olarak çalıştıktan sonra Ordu'dan ev alarak Ünye ilçesinde yaşamaya başlamış. 60 yaşındaki Kara'nın şimdilerdeki tek isteği ise sokaklara astığı afiş sayesinde hayatını paylaşacağı birini bulmak.

Sokaklara astığı ilanla eş arıyor

DİREKLERE AFİŞ YAPIŞTIRIYOR

DİREKLERE AFİŞ YAPIŞTIRIYOR
Ordu'nun Ünye ilçesinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki işçi emeklisi Ferhat Kara, sokaklara astığı ilanla eş arıyor. İstanbul'da 30 yıl çalıştıktan sonra Ünye'nin İpekyolu Mahallesi'ne 4 ay önce taşınan Ferhat Kara, 8 sene önce eşini kaybetti. Eşini kanserden kaybeden 3 çocuk babası Kara, İstanbul'da yaşayıp evlenemeyince memleketi Ünye'de evlenmek için çözümü ilan hazırlamakta buldu. Kara, sokaklarda direklere afiş yapıştırarak eş aradığını ve kriterlerini ilan ediyor.

'ARADIĞIM KİŞİYİ BU İLANLA BULACAĞIMA İNANIYORUM'

'ARADIĞIM KİŞİYİ BU İLANLA BULACAĞIMA İNANIYORUM'
Kendisinin emekli olduğunu ve yıllar sonra Ünye'ye taşındıktan sonra evlenmek için bu yola başvurduğunu söyleyen Ferhat Kara, "İstanbul'da 30 sene inşaat ustası olarak çalıştım. Sekiz yıl önce eşimi kanserden kaybettim. Ünye'de yeni bir ev alarak burada yaşamaya başladım. Çocuklarım evlenmeme karşı çıksa da evimde çamaşırlarımı yıkayamıyor, yemeğimi yapamıyorum. Şimdi Ünye'de her yere ilan yapıştırıyorum. Ben bu ilanla aradığım kişiyi bulacağıma inanıyorum" dedi.

'KOMŞULARIM DESTEK ÇIKIYOR, ÇOCUKLARIM İSTEMİYOR'

'KOMŞULARIM DESTEK ÇIKIYOR, ÇOCUKLARIM İSTEMİYOR'
Yalnız yaşadığı için zorluk çektiğini söyleyen Kara, "Evlenmek için mahalledeki komşularım da bana destek çıkıyor. Kimseye en ufak bir yanlışım olmadı. Kimsenin kalbini kırmadım. Evleneceğim kadının kalbi güzel ve mutlaka tesettürlü olsun. Üç çocuğum İstanbul'da yaşıyor. Onlar benim evlenmemi istemiyor. Ancak yalnızlık gerçekten çok zor. Akşam eve gittiğimde dört duvar sadece bana bakıyor" şeklinde konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
ordu evlilik

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