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'Eş değiştirme gemileri'ni anlatmıştı! Uzman psikolog Esra Ezmeci gelen mesajla şoke oldu: Sapkınlık...

03.12.2023 09:17 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada kendisine gelen cinsel hayat sorularına verdiği yanıtlarla dikkat çeken uzman psikolog Esra Ezmeci katıldığı programda "Eş değiştirmek için organizasyon yapılan gemiler bile var" açıklamasıyla gündeme gelmişti. Ezmeci son olarak kendisine gelen bir mesaja şoke oldu.

Sosyal medyadan gelen mesajları açık açık yanıtlayan Esra Ezmeci cinsellik konusunda yaptığı açıklamalar sayesinde "Dişi Haydar Dümen' olarak anılıyor. Son olarak eş değiştirme organizasyonların yapıldığını belirten Ezmeci açıklamasıyla gündeme gelmişti.

"Eş değiştirmek için organizasyon yapılan gemiler bile var. Eşinle ismini yazdırarak gidiyorsun ve orada herkes çift şekilde. Gemide her gün partnerler birbirini değiştirerek odalara geçiyor. Sırf bunun için özel şeyler yapılıyor" diyerek şoke eden uzman psikolog Esra Ezmeci'ye geçtiğimiz gün yine takipçilerinden mesaj yağdı.

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Bir takipçisi ünlü isme "Eşim kardeşimden müstehcen fotoğraflar istemiş şantajla. gerçekten affedemiyorum" dedi.

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Esra Ezmeci şoke eden mesaja "Bu çok affedilecek bir şey değil hem de suç. Bu konuda karar sizin, unutmayın bu sadece bir aldatma değil, sapkınlık, suç ve büyük ihanet" yanıtını verdi.

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Esra Ezmeci sosyal medya
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