EŞ DURUMU TAYİNİ 2023 ne zaman yapılacak? MEB sözleşmeli öğretmen eş durumu tayinleri ne zaman başlayacak ve bitecek?

MEB eş durumu tayin tarihleri son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), farklı illerde öğretmenlik yapan eşlerin tayin durumuna ilişkin bir açıklamada bulundu. Buna göre eş durumu tayin tarihleri netleşti. İşte konuya ilişkin detaylar...

HER İKİSİ DE SÖZLEŞMELİ OLAN ÖĞRETMENLERİN TAYİN DURUMU DUYURUSU

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan sözleşmeli öğretmenler ile 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlardan her ikisi de 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlamayan ve farklı illerde görev yapan eşlerin aile birlikteliğini sağlamak amacıyla iller arası yer değiştirme işlemleri için duyuru yayımlandı.

MEB EŞ DURUMU TAYİNİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Öğretmenler, 21-25 Ağustos 2023 tarihleri arasında duyuru ekinde yer alan dilekçeyi doldurarak yer değişikliği başvurusunda bulunabilecekler.

Başvuru tarihlerinin öğretmenlerin yaz tatili dönemi içinde olması sebebiyle dilekçeler istenilen il millî eğitim müdürlüğüne verilebilecek.

Belirlenen şartlara uygun olanların atamaları gerçekleştirilerek ilgililere kısa mesaj yoluyla bilgi verilecek.



