Esas Oğlan'daki ateşli sahneleri gündemdeydi! Hadise oyunculuktan sonra bakın şimdi neye merak saldı!

Esas Oğlan dizisiyle oyunculuğa adım atan Hadise cesur sahneleri nedeniyle günlerdir büyük yankı uyandırmıştı. Dizi, fragmanı nedeniyle TikTok’ta müstehcen bulunduğu öne sürülerek kaldırılmıştı. Hadise de bu duruma tepki göstermişti. Seda Bakan, Şükrü Özyıldız gibi tanınmış oyuncuların yer aldığı dizinin ilk bölümlerinin yayınlanmasıyla birlikte de yine çok konuşulan sahneler ortaya çıktı.

Özellikle Kubilay Aka'yla olan ateşli sahnesi dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada diziden birçok sahne paylaşıldı.

İLİŞKİ TERAPİSTİ OLDU!

‘Esas Oğlan’ dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile yeni bir aşka yelken açan Hadise, özel hayatıyla ilgili konuştu. “İş mi aşk mı” sorusuna “İş” yanıtını veren Hadise kıskançlık sorusuna “İş ile ilgili kıskançlık olmaz” diyerek cevaplandırdı.

Arkadaşlarına ilişki terapisi verdiğini de söyleyen Hadise “Dürüstümdür, ‘Ayrıl’ derim, ‘Bu adamdan bir cacık olmaz’ derim” dedi.