Esas Oğlan galasına el ele katılmışlardı! Hadise'nin eniştesiyle ilgili şaşırtan gerçek ortaya çıktı! Yaşı ise şaşırttı...

Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman ile başrolünü paylaştığı Esas Oğlan dizisinde Ceren karakterini canlandıran Hadise, özel hayatı ve kariyeriyle sık sık adından söz ettiriyor. Oyunculuğa adım atan ünlü isim dizideki cesur sahneleri nedeniyle gündemden düşmemişti.

Esas Oğlan galasıyla da öne çıkan Hadise'nin kardeşi Derya Açıkgöz de dikkatleri üzerine çekmişti. Açıkgöz galaya sevgilisiyle el ele katılmıştı.

O DA OYUNCU ÇIKTI!

Derya Açıkgöz'ün yaklaşık bir senedir aşk yaşadığı sevgilisinin Muhteşem Yüzyıl dizisinde çocuk oyuncu olarakyer aldığı ortaya çıktı. Canbey Zafer'in de 2000 doğumlu olduğu öğrenildi.