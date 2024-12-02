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Dizideki cesur sahneleri olay olmuştu! Hadise aldığı o teklifi açıkladı! 'Aradılar ama...' Kabul edecek mi?

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
02.12.2024 10:05
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Sahne şovları ve özel hayatıyla gündeme gelen başarılı şarkıcı Hadise, Fatih Altaylı'nın programında samimi açıklamalar yaptı. Mehmet Dinçerler'le olan kısa evliliğiyle ilgili konuştu. Ayrıca Belçika'dan aldığı teklifi de anlattı.

Dizideki cesur sahneleri olay olmuştu! Hadise aldığı o teklifi açıkladı! 'Aradılar ama...' Kabul edecek mi?

Esas Oğlan dizisindeki performansı ve cesur sahneleri nedeniyle günlerdir gündemden düşmeyen Hadise, Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına konuk oldu. Hadise, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı.

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"ARAMIZDA SÖZLEŞME VAR"

Programda Mehmet Dinçerler ile 4 ay süren evliliğini hatırlatan Fatih Altaylı, "Niye ani bir evlilik? Ben bazen merak ediyorum insanlar niye evleniyorlar diye rahat mı battı diye?" sorusunu sorunca Hadise, kimsenin bilmediği o gerçeği açıkladı.

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Ünlü isim "Birkaç şey söyleyebilirim çünkü aramızda bir sözleşme var o yüzden konuşmama sözleşmesi var. O zaman öyle hissettim" yanıtını verdi.

"Ani bir evlilik oldu" diyerek eski eşi hatırlatınca... "Ani bir evlilik oldu" diyerek eski eşi hatırlatınca...

EUROVISION İTİRAFI GÜNDEM OLDU!

Yine aynı programda Hadise, Belçika’nın her yıl kendisini Eurovision için aradığını belirtti. "Hadise, bu sene Eurovision'da bizi temsil etmeyi düşünür müsün?" şeklinde gelen tekliflere rağmen bazı çekinceleri olduğunu dile getirdi. Fatih Altaylı, "Belçika'da bir Türk kızı harika olur" yanıtını verince Hadise, zamanında Belçika'nın Türkiye'yi temsil etmesine gönül koyduğunu ve aynı durumun tekrar yaşanmasından çekindiğini ifade etti.

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Hadise, yeni yeni popüler olduğu zamanlarda 2009 yılında "Düm Tek Tek" şarkısıyla Türkiye’yi Eurovision’da temsil etmiş ve dördüncü olarak ülkeye dönmüştü.

Eski kocası bakın ne yaptı! O hamle gündemde... Eski kocası bakın ne yaptı! O hamle gündemde...
Anahtar Kelimeler:
Hadise
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