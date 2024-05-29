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Esat Yontunç, Acun Ilıcalı ile olan gençlik fotoğrafını paylaştı! Eski halleri olay oldu: "Acun Bey ayakkabı giyiyormuş"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
29.05.2024 14:52
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Esat Yontunç, yakın dostu Acun ılıcalı'nın yeni yaşını Instagram'da yaptığı paylaşımla kutladı. Ilıcalı, ile olan gençlik fotoğrafını paylaşan Yontunç'a sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı. Yontunç, paylaşımına ise "Evet o uzun 24 gün geçti ve eşitlendik. İyi ki doğdun iyi ki varsın" notunu düştü.

Esat Yontunç, Acun Ilıcalı ile olan gençlik fotoğrafını paylaştı! Eski halleri olay oldu: "Acun Bey ayakkabı giyiyormuş"

Esat Yontunç, yıllardır Acun Ilıcalı'nın yanında sık sık gördüğümüz isimler arasında yer alıyor. İkilinin çocukluk arkadaşı olduğu da biliniyor.

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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 55 yaşına bastı. Esat Yontunç, yakın dostunun doğum gününü sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı.

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"NİCE BERABER MUTLU YILLARA"

Yıllar öncesine ait fotoğrafı sayfasında paylaşan Yontunç, altına şu notu düştü:

"Evet o uzun 24 gün geçti ve eşitlendik. İyi ki doğdun iyi ki varsın. Nice beraber mutlu yıllara inşallah."

esatyontunç

Paylaşımı kısa süre içerisinde gündem olmayı başardı. Sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.

İkilinin gençlik fotoğrafı ile ilgili "Acun Bey ayakkabı giyiyormuş", "Doğum günü kutlu olsun", "Örnek olacak kadim dostluk" gibi yorumlar yapıldı.

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Acun Ilıcalı
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