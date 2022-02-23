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  4. Eşcinsel adam leopar desenli pantolonu nedeniyle restorana alınmadı! Sosyal medyadan tepki gecikmedi

Eşcinsel adam leopar desenli pantolonu nedeniyle restorana alınmadı! Sosyal medyadan tepki gecikmedi

23.02.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 yaşındaki Brandon Rogers, kız kardeşinin doğum günü olduğu için ailesiyle birlikte bir kutlama için Manchester’daki bir restorana gitti. Rogers, leopar desenli pantolonu nedeniyle restorana alınmayınca tepkisini sosyal medya hesabından gösterdi. Girişinin reddedilmesi üzerine çileden çıkan adama restoran, “Kişisel bir konu değil. Kıyafet yönetmeliği kurallarını uyguladık” açıklamasını yaptı.

Eşcinsel adam leopar desenli pantolonu nedeniyle restorana alınmadı! Sosyal medyadan tepki gecikmedi

Bradon Rogers isimli bir adam Manchester’daki bir restorana kıyfeti nedeniyle alınmadığı için kendisini dışlanmış hissettiğini söyledi. 6 kişilik bir grupla birlikte kız kardeşinin doğum gününü kutlamak için restorana gittiklerini belirten Rogers, kıyafet kuralına uymadığı gerekçesiyle kapıdan çevrildi. Rogers bu anları sosyal medya hesabından anlatırken kendisini kıyafetinden dolayı değil, cinsel yönelimi nedeniyle içeri almadıklarını iddia etti. Eşcinsel olduğunu söyleyen Rogers, kapıdaki güvenlik görevlisinin kendisini baştan aşağıya süzdükten sonra “Pantolon çok ama çok fazla, leopar desenli olmaz” dediğini söyledi.

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“MUTLAK AYRIMCILIK VE HOMOFOBİK”

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Yaşadığı durumu sosyal medya hesabında “Mutlak ayrımcılık ve homofobiklik. Bunun ciddi bir şekilde ele alınması gerekiyor.” ifadelerini kullanarak anlattı. Rogers’ın gönderisi binlerce beğeni ve yorum alınca bahsi geçen restoran konuya dair bir açıklama yapmayı tercih etti.

Restoran, Brandon'ı üzdüğü ve kuruluşa girmesini reddettiği için özür diledi. Yapılan açıklamada, “Bu olayın yaşanmasından dolayo Brandon ve ailesinden özür dileriz. Açılışından bu yana işletmemizde kıyafet yönetmeliği kuralları uyguladı. Bu vesileyle, kapı ekibimiz, resepsiyon masamız ve yöneticimiz, kıyafet kurallarına uyulduğunu düşünmediği anlarda girişi reddetme kararını uygulamaya başladı.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İngiltere
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