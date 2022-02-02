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Göğüslerinin müşterileri rahatsız ettiği söyledi! Kıyafeti nedeniyle park yetkililerinden uyarı aldı

02.02.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Whitney Paige Venable isimli bir sosyal medya kullanıcısı kıyafeti nedeniyletemiz hava almak için gittiği parkın yetkililerinden uyarı aldığını dile getirerek şaşırttı. Genç kadından parktaki diğer ziyaretçilerin göğüslerinden rahatsız olduğu söylenerek spor sütyeninin önünü kapatması istenildi. Olayı sosyal medyadan ifade eden Venable, “Spor sütyenimin üzerine başka bir üst giymek sorunda kaldım” diyerek anlattı.

Göğüslerinin müşterileri rahatsız ettiği söyledi! Kıyafeti nedeniyle park yetkililerinden uyarı aldı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde yaşayan Whitney Paige Venable, Orlando’daki tema parka giderek arkadaşıyla temiz hava almak istedi. Parka giderken beyaz spor sütyeni ve yeşil bir tayt tercih eden Venable, kıyafeti nedeniyle park yetkililerinden uyarı aldığını dile getirdi. Sosyal medyada yaşadığı durumu anlatan Venable, “Burada birçok insanın spor sutyen görünümlü üstler giydiğini görmeme rağmen görünüşe göre daha uygun bir üst giymem gerekiyor. Dış görünüşüm nedeniyle cinsiyetçi yorumlara maruz kalıyorum. Bu yaşadığım ilk değildi” dedi.

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“KENDİMİ AŞAĞILANMIŞ VE UTANMIŞ HİSSETTİM”

kapak spor sütyen

Parkta arkadaşıyla beraber dolaştığı sırada yetkililerin yanına gelerek büyük göğüsleri nedeniyle diğer ziyaretçilerin rahatsız olduğunu ve üzerini kapatması gerektiğini söyledi. Kendisini aşağılanmış ve utanmış hissettiğini belirten Venable, “Daha küçük göğüslü kadınlar istediklerini giyebiliyor. Ancak ben giydiğim zaman çok büyük sorunlar oluşuyor. Bu duruma anlam veremiyorum” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika
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