Göğüslerinin müşterileri rahatsız ettiği söyledi! Kıyafeti nedeniyle park yetkililerinden uyarı aldı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde yaşayan Whitney Paige Venable, Orlando’daki tema parka giderek arkadaşıyla temiz hava almak istedi. Parka giderken beyaz spor sütyeni ve yeşil bir tayt tercih eden Venable, kıyafeti nedeniyle park yetkililerinden uyarı aldığını dile getirdi. Sosyal medyada yaşadığı durumu anlatan Venable, “Burada birçok insanın spor sutyen görünümlü üstler giydiğini görmeme rağmen görünüşe göre daha uygun bir üst giymem gerekiyor. Dış görünüşüm nedeniyle cinsiyetçi yorumlara maruz kalıyorum. Bu yaşadığım ilk değildi” dedi.

“KENDİMİ AŞAĞILANMIŞ VE UTANMIŞ HİSSETTİM”

Parkta arkadaşıyla beraber dolaştığı sırada yetkililerin yanına gelerek büyük göğüsleri nedeniyle diğer ziyaretçilerin rahatsız olduğunu ve üzerini kapatması gerektiğini söyledi. Kendisini aşağılanmış ve utanmış hissettiğini belirten Venable, “Daha küçük göğüslü kadınlar istediklerini giyebiliyor. Ancak ben giydiğim zaman çok büyük sorunlar oluşuyor. Bu duruma anlam veremiyorum” diye konuştu.



