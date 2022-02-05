Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Oğlunu okula bırakmak için tercih ettiği kıyafet diğer velilerden tepki çekti! “Çocuklar var” diye uyardılar

Oğlunu okula bırakmak için tercih ettiği kıyafet diğer velilerden tepki çekti! “Çocuklar var” diye uyardılar

05.02.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolivya’nın Santa Cruz de la Sierra kentinde yaşayan avukat ve fitness modeli Vanessa Medina, oğlunu okula bıraktığı sırada giydiği kıyafetle diğer velilerden tepki çekti. Medina’nın oğlunu okula bıraktığı anlarda başka bir veli tarafından cep telefonunda kaydedilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Küçük çocukların olduğunu söyleyerek Medina’yı uyaran veliler, kıyafetini abartılı bulduklarını dile getirdi.

Oğlunu okula bırakmak için tercih ettiği kıyafet diğer velilerden tepki çekti! “Çocuklar var” diye uyardılar

Bolivya’nın Santa Cruz de la Sierra kentinde yaşayan avukat ve fitness modeli Vanessa Medina’nın oğlunu okula bıraktığı sırada tercih ettiği kıyafet tepkilere neden oldu. Göğüs dekolteli mini bir tulumla arabasından indiği anlarda başka bir veli tarafından kameraya çekilen Medina’nın kıyafetinin abartılı bulunduğu ve çocukların önünde bu tarz bir kıyfet tercih etmemesi gerektiğine yönelik olarak uyarılarda bulundu.

DİĞER VELİLER TEPKİ GÖSTERDİ

2

Medina’nın okula geldiği kıyafet, diğer velilerin tepkisine neden oldu. Okulda öğrencileri bulunan veliler, ailelerin çocuklara örnek olması gerektiğini ve Medina’nın giydiği kıyafetin fazla abartılı olduğu yorumlarında bulundu.

Sosyal medya fenomeni kıyafeti fazla seksi bulunduğu için Vatikan’dan kovuldu! “Çok utandım”Sosyal medya fenomeni kıyafeti fazla seksi bulunduğu için Vatikan’dan kovuldu! “Çok utandım”

ELEŞTİRİLERE SESSİZ KALMADI

2

Sosyal medyada görüntülerin bir anda popüler olması üzerine Medina hakkında yapılan eleştirilere cevap verdi. Medina, “Bana karşı kötü niyetli oldukları için böyle bir şey öne sürdüler. Annemin çektiği videonun bu şekilde kullanılması ve 4 yaşındaki çocuğumun zorbalığa maruz kalması çok üzücü. Ben sık spor yapan bir anneyim ve bu nedenle böyle görünüyorum. İçimin kötü olmadığını beni tanıyanlar bilir" dedi.

Sosyal medya fenomeni Polina Murugina kilisenin önünden çırılçıplak pozunu paylaştı! Hapis cezası alabilirSosyal medya fenomeni Polina Murugina kilisenin önünden çırılçıplak pozunu paylaştı! Hapis cezası alabilir


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki yıldır içinde diş ve saçların çıktığını öğrendiİki yıldır içinde diş ve saçların çıktığını öğrendi
Eşcinsel bireylere sodomi suçu! Hapisten sonra idam cezası...Eşcinsel bireylere sodomi suçu! Hapisten sonra idam cezası...
Alarma geçildi! Parçalara bölündüğünde bile...Alarma geçildi! Parçalara bölündüğünde bile...
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sadece 30 dolar verdi! Değeri 10 milyon dolarmış...

Sadece 30 dolar verdi! Değeri 10 milyon dolarmış...

Dünyanın en büyük kalçasını istedi! Öyle şeyler yaptı ki...

Dünyanın en büyük kalçasını istedi! Öyle şeyler yaptı ki...

Transparan pantolonla yürüdü! Cinsel organı gözükünce...

Transparan pantolonla yürüdü! Cinsel organı gözükünce...

Farka kimse inanamadı! Saniyeler içinde vücudunu değiştirdi

Farka kimse inanamadı! Saniyeler içinde vücudunu değiştirdi

İlginizi Çekebilir

Silikonlarını çıkarttırdı! “Manevi huzura erişmek için...”

Silikonlarını çıkarttırdı! “Manevi huzura erişmek için...”

Mesir macununda bile var! Faydalarını duyan aktara koşuyor

Mesir macununda bile var! Faydalarını duyan aktara koşuyor

Bu yöntemi öğrenen elma kabuklarını bir daha çöpe atmıyor

Bu yöntemi öğrenen elma kabuklarını bir daha çöpe atmıyor

Kıyafeti fazla seksi bulundu! Vatikan’dan kovuldu

Kıyafeti fazla seksi bulundu! Vatikan’dan kovuldu

Diyet yapanların düştüğü en büyük hata: Ekmek yememek

Diyet yapanların düştüğü en büyük hata: Ekmek yememek

Transparan pantolonla yürüdü! Cinsel organı gözükünce...

Transparan pantolonla yürüdü! Cinsel organı gözükünce...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.