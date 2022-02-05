Oğlunu okula bırakmak için tercih ettiği kıyafet diğer velilerden tepki çekti! “Çocuklar var” diye uyardılar

Bolivya’nın Santa Cruz de la Sierra kentinde yaşayan avukat ve fitness modeli Vanessa Medina’nın oğlunu okula bıraktığı sırada tercih ettiği kıyafet tepkilere neden oldu. Göğüs dekolteli mini bir tulumla arabasından indiği anlarda başka bir veli tarafından kameraya çekilen Medina’nın kıyafetinin abartılı bulunduğu ve çocukların önünde bu tarz bir kıyfet tercih etmemesi gerektiğine yönelik olarak uyarılarda bulundu.

DİĞER VELİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Medina’nın okula geldiği kıyafet, diğer velilerin tepkisine neden oldu. Okulda öğrencileri bulunan veliler, ailelerin çocuklara örnek olması gerektiğini ve Medina’nın giydiği kıyafetin fazla abartılı olduğu yorumlarında bulundu.

ELEŞTİRİLERE SESSİZ KALMADI

Sosyal medyada görüntülerin bir anda popüler olması üzerine Medina hakkında yapılan eleştirilere cevap verdi. Medina, “Bana karşı kötü niyetli oldukları için böyle bir şey öne sürdüler. Annemin çektiği videonun bu şekilde kullanılması ve 4 yaşındaki çocuğumun zorbalığa maruz kalması çok üzücü. Ben sık spor yapan bir anneyim ve bu nedenle böyle görünüyorum. İçimin kötü olmadığını beni tanıyanlar bilir" dedi.



