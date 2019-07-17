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Escobar'ın oğlu hapis cezası alan Pucca'yı takibe aldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.07.2019 09:35 | Son Güncelleme

'Pucca' lakaplı sosyal medya fenomeni attığı Escobar tweeti yüzünden 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı. Aldığı cezayı göz yaşları içindi duyuran Pucca'yı Escobar'ın oğlu Instagram'dan takip etmeye başladı.

Escobar'ın oğlu hapis cezası alan Pucca'yı takibe aldı

Sosyal medya takipçilerinin Pucca olarak tanıdığı Selen Pınar Işık, Pablo Escobar hakkında attığı bir tweet sebebiyle uyuşturucuya özendirme suçundan 5 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 666 lira para cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz günlerde çektiği videoda gözyaşları içinde aldığı hapis cezasını açıklayan Pucca, dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Escobar'ın oğlu Escobar'ın oğlu Juan Pablo Escobar Henao'nın kendisini takip etmeye başladığını duyurdu.

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GÖZYAŞLARI İÇİNDE DUYURMUŞTU

uyuşturucu maddeye özendirmekten geçtiğimiz Mayıs ayında hakim karşısına çıkan Selen Pınar Işık, Instagram'da paylaştığı videoda 7 sene hapis cezası aldığını gözyaşları içinde şu sözlerle duyurdu: "Günaydın arkadaşlar. Az önce 7 sene hapis cezası aldığımı öğrendim. Escobar'la ilgili attığım tweet yüzünden. Escobar bu kadar ceza almadı. 7 sene ne demek ya? Attığım bir tweet yüzünden. Ben size ne yaptım? Ben ne yapacağım?"

Mahkeme, cezayı iyi halden 5 yıl 10 aya düşürdü.

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Selen Pınar Işık Escobar pablo escobar Escobar'ın oğlu pucca

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