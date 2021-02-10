ESDER Başkanı Çelikus: "Sevgililer Günü için alışverişler mahalle esnafından yapılmalı"

ZEYNEP ÇETİNKAYA - Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Başkanı Mahmut Çelikus, Sevgililer Günü için alışverişlerin mahalle esnafından yapılması çağrısında bulunarak, "Özellikle kooperatifler ve kadın üreticiler tarafından yapılan ürünlerin hediye edilmesi esnaf ve sanatkarımıza önemli destek sağlayacaktır." dedi. Çelikus, AA muhabirine, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi esnafın hazırlıklarına ve vatandaşların alışverişlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemlerden dolayı esnafın 14 Şubat'ta kapalı olacağını anımsatan Çelikus, "Temennimiz bir an önce aşı uygulamalarının yaygınlaşmasıyla hafta sonu kısıtlamalarının kaldırılması, esnafımızın tüketiciyle buluşturulmasıdır. Aksi takdirde esnafımızın her günü sevdikleri için mücadele günü olacak." diye konuştu. Çelikus, tüketicilerin salgın nedeniyle alışveriş alışkanlıklarının da değişime uğradığına dikkati çekerek, uzaktan çalışmaya bağlı olarak şekillenen harcamaların e-ticaretin kullanımını yaygınlaştırdığını söyledi.

Bu süreçte platform ekonomilerinin çarşı esnafının önemli bir payını aldığına işaret eden Çelikus, gıda, temizlik alanı dışında esnafın zor günler yaşadığını dile getirdi. Çelikus, söz konusu durumun bazı esnafı e-ticarete yönlendirdiğini, tüketici taleplerini karşılamaya yönelik hamlelere kapı araladığını ve ürünlerini markalaştırmaya çabalayan esnaf sayısının arttığını bildirdi. - "Mahallemizdeki esnaftan alışveriş yaparak esnafı desteklemek sorumluluk" İnternet üzerinden alışverişte kullanıcı yorumlarına bakarak ürün seçimi yapmanın da mümkün olduğunu hatırlatan Çelikus, "Bu durum Sevgililer Günü'nde internetten alışverişin artacağını gösteriyor ancak mahallemizdeki esnaftan alışveriş yaparak esnafı desteklemek de bir sorumluluk. Salgın sürecinin ilk günlerinde mahalle esnafımızın fedakarlığı unutulmamalı." ifadelerini kullandı. Çelikus, Sevgililer Günü için öne çıkan hediye alternatiflerine ilişkin de bilgi vererek, şöyle konuştu: "Hediye çeşitleri olarak elektronik eşyanın ön planda olduğu bir dönem yaşıyoruz. Bunun yanında küçük ev aletleri ve kırtasiye ürünleri de hediye ediliyor. Sevgililer Günü'nde bu trendin yanında kişiselleştirilmiş ürünlerin de tercih edileceğini düşünüyoruz. Hatta evde el emeği, göz nuruyla yapılan ürünler bu açıdan değerlendirilmelidir. Özellikle kooperatifler ve kadın üreticiler tarafından yapılan ürünlerin hediye edilmesi esnaf ve sanatkarımıza önemli destek sağlayacaktır."