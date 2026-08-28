Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Eşek arıları 'sarhoş' oluyor! Uzmanlardan dikkat çeken uyarı: Sakın yaklaşmayın

Yazın son günlerinde doğada dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Fermente olmuş meyvelere yönelen eşek arılarının sersemlediği belirtilirken, uzmanlar bu dönemde yuvalara yaklaşılmaması konusunda uyarıyor.

Eşek arıları 'sarhoş' oluyor! Uzmanlardan dikkat çeken uyarı: Sakın yaklaşmayın
Çiğdem Berfin Sevinç

Yazın sonlarına doğru olgunlaşıp fermente olan meyveler, eşek arılarının ilgisini çekiyor. Bu meyvelerde oluşan alkol nedeniyle arıların sersemleyebildiği ve davranışlarının daha öngörülemez hale gelebildiği belirtiliyor.

Uzmanlar, özellikle yuvaların bulunduğu alanlarda dikkatli olunmasını istiyor.

Eşek arıları sarhoş oluyor! Uzmanlardan dikkat çeken uyarı: Sakın yaklaşmayın 1

EŞEK ARILARI NEDEN 'SARHOŞ' OLUYOR?

Bu durumun eşek arılarının yaşam döngüsüyle bağlantılı olduğu aktarılıyor. Yaz sonunda kraliçe arının ihtiyaç duyduğu nektar tedariki büyük ölçüde tamamlanıyor.

İşçi arıların görevlerinin azalmasıyla birlikte fermente meyvelere yöneldikleri ve buradaki alkol nedeniyle sersemleyebildikleri ifade ediliyor.

YUVALARA SAKIN MÜDAHALE ETMEYİN

Eşek arıları yalnızca ağaç kovuklarında yuva yapmıyor. Kulübeler, klozet depoları ve hatta müzik aletleri gibi şaşırtıcı noktalarda da yuva kurabiliyorlar.

Uzmanlar, insanların yoğun olarak bulunduğu alanlarda yuva görülmesi halinde doğrudan müdahale edilmemesini ve profesyonel yardım alınmasını öneriyor.

İngiltere Haşere Kontrol Derneği (BPCA) de yuvaların gerçekten kaldırılmasının gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Eşek arıları sarhoş oluyor! Uzmanlardan dikkat çeken uyarı: Sakın yaklaşmayın 2

DOĞADAKİ GÖREVLERİ DE ÖNEMLİ

Eşek arıları her ne kadar insanları korkutsa da ekosistemde önemli bir role sahip. Zararlı canlıların kontrolüne katkı sağlarken bazı bitkilerin tozlaşmasına da yardımcı oluyorlar.

Bu nedenle uzmanlar, tehlike oluşturmayan yuvaların mümkün olduğunca kendi haline bırakılmasını tavsiye ediyor.

SOKMALARINA KARŞI DİKKAT

Eşek arısı sokmaları bazı kişilerde ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Anafilaksi olarak adlandırılan bu durum hayati tehlike oluşturabildiği için özellikle alerjisi bulunan kişilerin dikkatli olması gerekiyor.

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zebrayla kelebek çiftleşmiş gibi! Osmaniye'de ilginç türZebrayla kelebek çiftleşmiş gibi! Osmaniye'de ilginç tür
Nadir görülüyor: Zebra kırlangıç kuyruklu kelebek görüntülendiNadir görülüyor: Zebra kırlangıç kuyruklu kelebek görüntülendi

Anahtar Kelimeler:
arı eşek yaz meyve arı kovanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Yer: İstanbul! Apartman dairelerini oda oda kiralıyorlar

Yer: İstanbul! Apartman dairelerini oda oda kiralıyorlar

Güney Kıbrıs’ta İsrail yerleşimi büyüyor: Nüfus 20 bine dayandı

Güney Kıbrıs’ta İsrail yerleşimi büyüyor: Nüfus 20 bine dayandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! İşte rakiplerimiz...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! İşte rakiplerimiz...

Pelin Akil gördüklerine inanamadı: “Aklımı kaybedeceğim!”

Pelin Akil gördüklerine inanamadı: “Aklımı kaybedeceğim!”

Vergi veya SGK borcu olan esnafa kredi! Limitler 1,5 milyon TL'ye çıkarıldı!

Vergi veya SGK borcu olan esnafa kredi! Limitler 1,5 milyon TL'ye çıkarıldı!

Altında kritik cuma! 3 haftalık yükseliş bitebilir: Piyasalar saat 17:00'yi bekliyor

Altında kritik cuma! 3 haftalık yükseliş bitebilir: Piyasalar saat 17:00'yi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.