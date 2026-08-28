Eşek arıları 'sarhoş' oluyor! Uzmanlardan dikkat çeken uyarı: Sakın yaklaşmayın

Yazın sonlarına doğru olgunlaşıp fermente olan meyveler, eşek arılarının ilgisini çekiyor. Bu meyvelerde oluşan alkol nedeniyle arıların sersemleyebildiği ve davranışlarının daha öngörülemez hale gelebildiği belirtiliyor.

Uzmanlar, özellikle yuvaların bulunduğu alanlarda dikkatli olunmasını istiyor.

EŞEK ARILARI NEDEN 'SARHOŞ' OLUYOR?

Bu durumun eşek arılarının yaşam döngüsüyle bağlantılı olduğu aktarılıyor. Yaz sonunda kraliçe arının ihtiyaç duyduğu nektar tedariki büyük ölçüde tamamlanıyor.

İşçi arıların görevlerinin azalmasıyla birlikte fermente meyvelere yöneldikleri ve buradaki alkol nedeniyle sersemleyebildikleri ifade ediliyor.

YUVALARA SAKIN MÜDAHALE ETMEYİN

Eşek arıları yalnızca ağaç kovuklarında yuva yapmıyor. Kulübeler, klozet depoları ve hatta müzik aletleri gibi şaşırtıcı noktalarda da yuva kurabiliyorlar.

Uzmanlar, insanların yoğun olarak bulunduğu alanlarda yuva görülmesi halinde doğrudan müdahale edilmemesini ve profesyonel yardım alınmasını öneriyor.

İngiltere Haşere Kontrol Derneği (BPCA) de yuvaların gerçekten kaldırılmasının gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

DOĞADAKİ GÖREVLERİ DE ÖNEMLİ

Eşek arıları her ne kadar insanları korkutsa da ekosistemde önemli bir role sahip. Zararlı canlıların kontrolüne katkı sağlarken bazı bitkilerin tozlaşmasına da yardımcı oluyorlar.

Bu nedenle uzmanlar, tehlike oluşturmayan yuvaların mümkün olduğunca kendi haline bırakılmasını tavsiye ediyor.

SOKMALARINA KARŞI DİKKAT

Eşek arısı sokmaları bazı kişilerde ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Anafilaksi olarak adlandırılan bu durum hayati tehlike oluşturabildiği için özellikle alerjisi bulunan kişilerin dikkatli olması gerekiyor.