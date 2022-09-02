Eşek eş anlamlısı nedir? Eşek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eşek kelimesi, birçok deyim ve atasözünde yer almıştır. Örnek olarak “Eşeğe altın semer vursalar yine eşektir.” ve “Eşek inadı" sözlerini verebiliriz. Ayrıca eşekler binek hayvan olarak bilinmektedir. Eşek, Türkçe kökenli bir kelime olup "eşgek" sözcüğünden evrilmiştir. Yorga yürümek anlamına gelen "eş-" fiiline +(g)Ak ekinin eklenmesiyle oluşmuştur. Tarihte ilk olarak 900 yılından önce Uygurca Maniheist metinlerde görülmüştür. Burada da kullanılan anlam bakımında binek hayvan olarak karşımıza çıkmaktadır.

Eşek kelime anlamı

Eşek, uzun kulakları olan, anıran ve atgillerden gelen toynaklı bir memelidir. Ayrıca eşek kelimesi argoda inatçı insanlar için de kullanılmaktadır. Deyimlerde ve atasözlerinde sık sık kullanılan eşek kelimesi Türkçe kökenlidir.

Eşek eş anlamlısı

Eşek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "merkep" kelimesidir. Merkep, Arapça kökenli bir kelimedir. Binek hayvanı olarak tanımlanan merkep, eşeğin eş anlamlısı olarak kullanılabilmektedir.

Eşeğin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Merkep aniden anırdı.

Eski tarihlerde insanlar merkeplerle yola çıkarlarmış.



