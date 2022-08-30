İlave eş anlamlısı nedir? İlave kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Osmanlı Dönemi, Türkçenin evrilmesinde çok etkili olmuştur. Çünkü bu dönemde özellikle Arapça ve Farsça ile bir alışveriş yaşanmıştır. İlave sözcüğü de Arapça kökenli sözcüklerden birisidir.

İlave kelimesi, Arapça kökenlidir. Kelimenin kökü ise “ˁlw”dir. Uzun zaman önce dilimize aldığımız bu kelimeyi hâlâ aktif bir şekilde kullanıyoruz. Kelimeyi dilimizde ilk defa 1500'lü yıllarda görürüz.

İlave ne demek?

Sözcüğün Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre anlamı ise şudur:

Katma, ekleme, ulama. Eklenmiş, katılmış parça. Arttırma, büyütme, abartma. Ek. Herhangi bir ibare, yazı, imza vb. nesnelerin belgeye eklenmesi. İlave sözcüğü ile örnek olarak şu cümleleri verebiliriz:

Yemeğe biraz daha tuz ilave edersen kimsenin yiyemeyeceğinden eminim.

Menüye birkaç meze daha ilave edersek çok iyi olur.

İlavenin eş anlamlısı nedir?

İlave kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesini şöyle sıralayabiliriz:

Ek

Takviye

Fakat bu kelimelerin bazı deyimlerde kalıplaşmış olduğunu ve değişiklik yapamayacağımızı hatırlamakta fayda var. Bu nedenle bağlamı kontrol ettikten sonra kelime seçimi yapmak en mantıklısı olacaktır.

İlavenin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

İlave kelimesinin eş anlamlısı olan ek ve takviye sözcükleri ile örnek cümleler şu şekilde sıralayabiliriz:

Tatlı menünüze birkaç ek yapmama lütfen izin verin.

Takviye gıdalar sayesinde bu kış hiç hasta olmadım.



