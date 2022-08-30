İlave eş anlamlısı nedir? İlave kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Osmanlı Dönemi, Türkçenin evrilmesinde çok etkili olmuştur. Çünkü bu dönemde özellikle Arapça ve Farsça ile bir alışveriş yaşanmıştır. İlave sözcüğü de Arapça kökenli sözcüklerden birisidir.
İlave kelimesi, Arapça kökenlidir. Kelimenin kökü ise “ˁlw”dir. Uzun zaman önce dilimize aldığımız bu kelimeyi hâlâ aktif bir şekilde kullanıyoruz. Kelimeyi dilimizde ilk defa 1500'lü yıllarda görürüz.
Sözcüğün Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre anlamı ise şudur:
Herhangi bir ibare, yazı, imza vb. nesnelerin belgeye eklenmesi.
İlave sözcüğü ile örnek olarak şu cümleleri verebiliriz:
İlave kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesini şöyle sıralayabiliriz:
Fakat bu kelimelerin bazı deyimlerde kalıplaşmış olduğunu ve değişiklik yapamayacağımızı hatırlamakta fayda var. Bu nedenle bağlamı kontrol ettikten sonra kelime seçimi yapmak en mantıklısı olacaktır.
İlave kelimesinin eş anlamlısı olan ek ve takviye sözcükleri ile örnek cümleler şu şekilde sıralayabiliriz: